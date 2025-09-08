Не выдержал. Разгром от Бельгии заставил тренера уйти в отставку

7 сентября сборная Бельгии на своем поле принимала соперников из Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Местом проведения матча стал стадион «Лотто-Парк» в Андерлехте.

Хозяева не оставили шансов соперникам и разгромили Казахстан со счетом 6:0.

После матча на пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Али Алиев сообщил, что покинет команду после провального матча с Бельгией.

«Всех приветствую. Хочу сказать коротко: все то, что произошло – поражение беру на себя. Это моя вина. Никто из футболистов не заслужил. Все на себя беру. По приезду в Казахстан сразу напишу заявление в отставку руководству КФФ», – сказал Алиев.