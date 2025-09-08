Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не выдержал. Разгром от Бельгии заставил тренера уйти в отставку
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 10:58 | Обновлено 08 сентября 2025, 11:01
445
1

Не выдержал. Разгром от Бельгии заставил тренера уйти в отставку

Али Алиев напишет заявление в Федерацию футбола Казахстана

Не выдержал. Разгром от Бельгии заставил тренера уйти в отставку
KFF. Али Алиев

7 сентября сборная Бельгии на своем поле принимала соперников из Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Местом проведения матча стал стадион «Лотто-Парк» в Андерлехте.

Хозяева не оставили шансов соперникам и разгромили Казахстан со счетом 6:0.

После матча на пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Али Алиев сообщил, что покинет команду после провального матча с Бельгией.

«Всех приветствую. Хочу сказать коротко: все то, что произошло – поражение беру на себя. Это моя вина. Никто из футболистов не заслужил. Все на себя беру. По приезду в Казахстан сразу напишу заявление в отставку руководству КФФ», – сказал Алиев.

сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу отставка
Андрей Витренко Источник: Instagram
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasilichn
Уважуха!!!
Ответить
0
