Англия
Англия
Челси получил серьезное предложение по полузащитнику

Андрей Сантос привлекает внимание «Аль-Кадисии»

Челси получил серьезное предложение по полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Сантос

Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Андрей Сантос привлекает внимание «Аль-Кадисии». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 59,5 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста. В Лондоне отказались продавать игрока. Хавбек также не заинтересован в трансфере.

В прошедшем сезоне Андрей Сантос на правах аренды выступал за «Страсбург». За 38 матчей он отличился 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее появились новые детали в допинговом деле Мудрика.

Даниил Кирияка Источник: The Mirror
