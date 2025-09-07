Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кимпембе перебрался в экзотический чемпионат
Франция
07 сентября 2025, 18:33
ОФИЦИАЛЬНО. Кимпембе перебрался в экзотический чемпионат

Преснель Кимпембе присоединился к «Катар СК»

Катар СК. Преснель Кимпембе

Французский защитник Преснель Кимпембе перебрался из «ПСЖ» в «Катар СК». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Соглашение между 30-летним футболистом и «королями» рассчитано на 1 сезон.

В прошедшем сезоне Преснель Кимпембе провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Преснель является воспитанником парижского клуба и провел в его системе 20 лет – 241 матч, 3 гола, 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что тренера «ПСЖ» Энрике немедленно доставили в больницу.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
