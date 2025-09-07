ОФИЦИАЛЬНО. Кимпембе перебрался в экзотический чемпионат

Французский защитник Преснель Кимпембе перебрался из «ПСЖ» в «Катар СК». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Соглашение между 30-летним футболистом и «королями» рассчитано на 1 сезон.

В прошедшем сезоне Преснель Кимпембе провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Преснель является воспитанником парижского клуба и провел в его системе 20 лет – 241 матч, 3 гола, 2 голевые передачи.

