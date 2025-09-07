ОФИЦИАЛЬНО. Кимпембе перебрался в экзотический чемпионат
Преснель Кимпембе присоединился к «Катар СК»
Французский защитник Преснель Кимпембе перебрался из «ПСЖ» в «Катар СК». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.
Соглашение между 30-летним футболистом и «королями» рассчитано на 1 сезон.
В прошедшем сезоне Преснель Кимпембе провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.
Преснель является воспитанником парижского клуба и провел в его системе 20 лет – 241 матч, 3 гола, 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что тренера «ПСЖ» Энрике немедленно доставили в больницу.
📝| جانب من توقيع سعادة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني رئيس النادي مع اللاعب كيمبيمبي 💛🖤— Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) September 7, 2025
Le Maestro français Kimpembe#اهلاً_كمبيمبي#الملك_القطراوي pic.twitter.com/RaY2rdYwQH
