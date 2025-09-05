Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Испанский коуч упал с велосипеда
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Отмечается, что испанский коуч был срочно госпитализирован. В больнице ему сразу сделали операцию.
Клуб выражает Луису Энрике свою полную поддержку и обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.
Сезон Лиги 1 2025/26 «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике начал с трех побед и с 9 очками идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ранее «ПСЖ» попал в интересную ситуацию с Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.
