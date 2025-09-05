Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Франция
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина

Испанский коуч упал с велосипеда

Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Отмечается, что испанский коуч был срочно госпитализирован. В больнице ему сразу сделали операцию.

Клуб выражает Луису Энрике свою полную поддержку и обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Сезон Лиги 1 2025/26 «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике начал с трех побед и с 9 очками идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее «ПСЖ» попал в интересную ситуацию с Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.

Луис Энрике ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) травма
Дмитрий Вус Источник: ФК ПСЖ
Перший Серед Рівних
Дуже худощаво і не здорово виглядає Енріке.
Dfkbvj
Я як зламав ключицю, ще тиждень на роботу ходив, а після рентгену, знову на роботу, і нічого, дякувати Богу, без операції))
Показать Скрыть 2 ответа
Saltovka
Не тот человек из ПэСэЖэ сломал ребро...
