Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
Другие новости
07 сентября 2025, 17:29 |
1341
3

ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram

Дарья Бондарь раздала немного красоты

07 сентября 2025, 17:29 |
1341
3
ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
Instagram. Дарья Бондарь

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, опубликовала новый яркий фотосет на своей странице в Instagram.

Ведущая «Шахтер-TV» предстала в откровенном платье, которое подчеркивает идеальную фигуру красавицы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация уже собрала почти 6 тысяч лайком, а в комментариях все рассыпаются в комплиментах сексуальной журналистке:

«Красотка», «Вы так же красивы как АІ-модель, возможно, ви AI?», – и так далее.

По теме:
ВИДЕО. Игрок Барсы оказался в неловкой ситуации. Его реакция рассмешила
Результативный матч. Шахтер U-19 и Полесье U-19 провели спарринг
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
фото lifestyle девушки Даша Савина Валерий Бондарь Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика определились с соперником на 2026 год
Бокс | 06 сентября 2025, 21:54 1
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год

Александр проведет бой с Джейком Полом

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 40
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
Футбол | 07.09.2025, 17:12
Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Бокс | 07.09.2025, 03:55
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Хоккей | 07.09.2025, 15:14
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Журналістка???
Ответить
0
Перець
Тюнінг зроблений не до кінця,  забула зробити цицьки 
Ответить
0
vm1967
Пластмасова Барбі
Ответить
0
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 26
Война
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 227
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем