ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
Дарья Бондарь раздала немного красоты
Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, опубликовала новый яркий фотосет на своей странице в Instagram.
Ведущая «Шахтер-TV» предстала в откровенном платье, которое подчеркивает идеальную фигуру красавицы.
Публикация уже собрала почти 6 тысяч лайком, а в комментариях все рассыпаются в комплиментах сексуальной журналистке:
«Красотка», «Вы так же красивы как АІ-модель, возможно, ви AI?», – и так далее.
Журналістка???
Тюнінг зроблений не до кінця, забула зробити цицьки
Пластмасова Барбі
