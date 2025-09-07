Романо подставил екс-одноклубника Зинченко: «Зачем ты тренируешься?»
Якуб Кивиор рассказал о смене клубной прописки
Польский защитник Якуб Кивиор рассказал о своем переходе из лондонского «Арсенала» в «Порту». Футболист признался, что над ним подтрунивали одноклубники после сообщения Фабрицио Романо в социальных сетях.
«Было тяжело прощаться с «Арсеналом», потому что я не знал, когда это произойдет. Если бы я знал заранее точный день, у меня было бы время подготовиться.
В последние три дня я не знал, какой из них станет моим последним. Фабрицио Романо объявил «here we go!», и я стал получать десятки сообщений и звонков с поздравлениями.
Я как раз начал тренировку… Игроки увидели это в телефонах и спросили, зачем я переоделся, если сделка уже закрыта», – сказал Кивиор.
Кивиор присоединился к лондонскому «Арсеналу» зимой 2023 года из «Специи». С тех пор польский футболист отбегал 68 поединков за «канониров», в которых защитником было оформлено пять голов и три ассиста.
В новом сезоне Якуб не участвовал: дважды оказался вне заявки и однажды просидел игру на замене.
