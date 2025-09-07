Романо подставил екс-одноклубника Зинченко: «Зачем ты тренируешься?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 сентября 2025, 16:39 | Обновлено 07 сентября 2025, 16:40
Якуб Кивиор рассказал о смене клубной прописки

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

Польский защитник Якуб Кивиор рассказал о своем переходе из лондонского «Арсенала» в «Порту». Футболист признался, что над ним подтрунивали одноклубники после сообщения Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Было тяжело прощаться с «Арсеналом», потому что я не знал, когда это произойдет. Если бы я знал заранее точный день, у меня было бы время подготовиться.

В последние три дня я не знал, какой из них станет моим последним. Фабрицио Романо объявил «here we go!», и я стал получать десятки сообщений и звонков с поздравлениями.

Я как раз начал тренировку… Игроки увидели это в телефонах и спросили, зачем я переоделся, если сделка уже закрыта», – сказал Кивиор.

Кивиор присоединился к лондонскому «Арсеналу» зимой 2023 года из «Специи». С тех пор польский футболист отбегал 68 поединков за «канониров», в которых защитником было оформлено пять голов и три ассиста.

В новом сезоне Якуб не участвовал: дважды оказался вне заявки и однажды просидел игру на замене.

Якуб Кивиор Фабрицио Романо Порту трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: O Jogo
