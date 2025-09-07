Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
07 сентября 2025, 16:12 |
Результативный матч. Шахтер U-19 и Полесье U-19 провели спарринг

Команды воспользовались паузой в чемпионате

Результативный матч. Шахтер U-19 и Полесье U-19 провели спарринг
ФК Шахтер

Юношеские команды «Шахтера» и «Полесья» для поддержания игровой формы провели товарищеский матч. Победу в результативном поединке одержал житомирский клуб.

«Полесье» U-19 открыло счет уже на первой минуте встречи. Вскоре игроки житомирского клуба увеличили преимущество, реализовав пенальти на 15-й минуте.

До перерыва «Шахтер» сократил отставание. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами и «Полесье» U-19 вышло победителем противостояния.

«Решили провести товарищескую игру, чтобы ребята, оставшиеся в распоряжении команды и не вызванные в сборные, получили игровые минуты и нагрузки. Также имели возможность пересмотреть некоторых исполнителей «Шахтера» U17, в частности, Биду, Судакова, Невмержицкого и Гарбара, проявивших себя с хорошей стороны. Несмотря на результат, для нас главным было предоставить футболистам игровую практику, сохранить командный тонус и посмотреть младших игроков», – прокомментировал итог поединка главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик.

Товарищеский матч

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Полесье» U-19 (Житомир) – 2:3

«Шахтер» U-19: Недозимованный, Нижник (Шелекета, 46), Вергун (Гарбар, 52), Данковский (Невмержицкий, 57), Стрильчук (Галонский, 75), Давиденко (Бундаш, 65; Судаков, 75), Петрук, Сметана (Бида, 75) Твердохлеб (Канте, 75) Черненький (Дериконь, 75), Ломага (Желиба, 75)

товарищеские матчи Шахтер Донецк U-19 Полесье Житомир U-19 Алексей Белик
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
