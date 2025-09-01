Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей БЕЛИК: «Есть определенные проблемы с качеством завершения атак»
Молодежные турниры
01 сентября 2025, 03:38 | Обновлено 01 сентября 2025, 04:27
29
0

Алексей БЕЛИК: «Есть определенные проблемы с качеством завершения атак»

«Шахтер» U-19 одержал победу над «Александрией» U-19

01 сентября 2025, 03:38 | Обновлено 01 сентября 2025, 04:27
29
0
Алексей БЕЛИК: «Есть определенные проблемы с качеством завершения атак»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер молодежного состава «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал победу над сверстниками из "Александрии (3:1) в матче молодежного чемпионата Украины".

– С победой! «Шахтер» U19 идет на двухнедельный перерыв, победив «Александрию» U19. Каково резюме матча?

– Следует отдать должное команде «Александрия» U19 и их тренерскому штабу – они пытаются играть в футбол, строят игру через средние и короткие передачи. Что касается нас, то мы не реализовали достаточно моментов. Еще в первом тайме могли забить три или более мячей и спокойно довести игру до логического завершения. Есть определенные проблемы с качеством завершения атак. Я всегда подчеркиваю: идеальная ситуация – это когда нам удается забить. Приятной можно считать и ту, когда после атаки мы зарабатываем стандарт или попадаем в створ ворот, то есть в целом создаем угрозу. Когда мы получаем мяч за спинами полузащитников и разворачиваемся, игроки не должны думать, что доставить мяч в последнюю треть поля будет легко. Это один из самых ответственных эпизодов игры, где необходима максимальная концентрация и точность. Могу сказать, что мы полностью заслужили победу, однако я не могу быть полностью доволен игрой из-за ошибок.

– В сборную Украины U19 получили вызов Милокост, Решетников и Гарабажий. Что вы можете сказать о них?

– Мы с Дмитрием Михайленко постоянно на связи, он интересуется, следит за нашими матчами и игроками. У сборной Украины U19 впереди довольно хорошие соперники, и понятно, что ребята снова будут в пути и получать нагрузку. Таков путь топкоманд чемпионата, когда у игроков большой ритм, и сборники на определенный период не находятся в расположении клуба во время пауз. По возвращении в команду в преддверии игры с «Металлистом 1925» они проведут две-три тренировки. Есть оставшаяся обойма футболистов и, наверное, будем больше рассчитывать именно на них перед матчем с харьковчанами. Есть много тех, кто также заслуживает вызова в сборную. Если ребята продолжат работать должным образом, то уверен, обязательно получат свой шанс.

– Что известно о дальнейших планах команды на период двухнедельной игровой паузы?

– У команды после поединка с «Александрией» U19 три дня отдыха, затем начнем подготовку к матчу с «Металлистом 1925» в Счастливом. В следующую субботу проведем контрольную игру с «Полисьям» U19.

По теме:
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
ФОТО. Жена Судакова эмоционально обратилась к мужу после его трансфера
Арда ТУРАН: «Шахтер играл невероятно. Так реагировать после 120 минут»
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Александрия U-19 Александрия Алексей Белик
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31 августа 2025, 16:03 0
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте

После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко

Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»
Футбол | 01 сентября 2025, 03:05 0
Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»
Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»

Испанец предупредил Себальоса

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Футбол | 31.08.2025, 20:28
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 115
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 3
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 18
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем