Алексей БЕЛИК: «Есть определенные проблемы с качеством завершения атак»

Главный тренер молодежного состава «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал победу над сверстниками из "Александрии (3:1) в матче молодежного чемпионата Украины".

– С победой! «Шахтер» U19 идет на двухнедельный перерыв, победив «Александрию» U19. Каково резюме матча?

– Следует отдать должное команде «Александрия» U19 и их тренерскому штабу – они пытаются играть в футбол, строят игру через средние и короткие передачи. Что касается нас, то мы не реализовали достаточно моментов. Еще в первом тайме могли забить три или более мячей и спокойно довести игру до логического завершения. Есть определенные проблемы с качеством завершения атак. Я всегда подчеркиваю: идеальная ситуация – это когда нам удается забить. Приятной можно считать и ту, когда после атаки мы зарабатываем стандарт или попадаем в створ ворот, то есть в целом создаем угрозу. Когда мы получаем мяч за спинами полузащитников и разворачиваемся, игроки не должны думать, что доставить мяч в последнюю треть поля будет легко. Это один из самых ответственных эпизодов игры, где необходима максимальная концентрация и точность. Могу сказать, что мы полностью заслужили победу, однако я не могу быть полностью доволен игрой из-за ошибок.

– В сборную Украины U19 получили вызов Милокост, Решетников и Гарабажий. Что вы можете сказать о них?

– Мы с Дмитрием Михайленко постоянно на связи, он интересуется, следит за нашими матчами и игроками. У сборной Украины U19 впереди довольно хорошие соперники, и понятно, что ребята снова будут в пути и получать нагрузку. Таков путь топкоманд чемпионата, когда у игроков большой ритм, и сборники на определенный период не находятся в расположении клуба во время пауз. По возвращении в команду в преддверии игры с «Металлистом 1925» они проведут две-три тренировки. Есть оставшаяся обойма футболистов и, наверное, будем больше рассчитывать именно на них перед матчем с харьковчанами. Есть много тех, кто также заслуживает вызова в сборную. Если ребята продолжат работать должным образом, то уверен, обязательно получат свой шанс.

– Что известно о дальнейших планах команды на период двухнедельной игровой паузы?

– У команды после поединка с «Александрией» U19 три дня отдыха, затем начнем подготовку к матчу с «Металлистом 1925» в Счастливом. В следующую субботу проведем контрольную игру с «Полисьям» U19.