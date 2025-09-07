Не только титул. Синнер и Алькарас разыграют $5 млн и статус первой ракетки

7 сентября звездный мужского тенниса Янника Синнер и Карлос Алькарас проведут финальный матч на Открытом чемпионате США 2025.

Синнер и Алькарас выйдут на корт имени Артура Эша ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Помимо титула US Open, Янник и Карлос разыграют между собой чек в пять миллионов долларов. Это будут самые крупные призовые в истории тенниса.

Синнер и Алькарас также определят, кто возглавит рейтинг АТР с понедельника. Если Янник сумеет защитить прошлогодний трофей, то на его счету будет 11480 очков, а у Карлоса – 10840. В случае победы испанца, он станет первой ракеткой мира: 11540 против 10780 пунктов.

Синнер и Алькарас проведут очное противостояние в третьем финал Grand Slam подряд. На Ролан Гаррос победу одержал Карлос, на Уимблдоне – Синнер.