  Не только титул. Синнер и Алькарас разыграют $5 млн и статус первой ракетки
US Open
07 сентября 2025, 16:03
Не только титул. Синнер и Алькарас разыграют $5 млн и статус первой ракетки

7 сентября Янник и Карлос сойдутся в финале US Open 2025

07 сентября 2025, 16:03
Не только титул. Синнер и Алькарас разыграют $5 млн и статус первой ракетки
Коллаж Sport.ua

7 сентября звездный мужского тенниса Янника Синнер и Карлос Алькарас проведут финальный матч на Открытом чемпионате США 2025.

Синнер и Алькарас выйдут на корт имени Артура Эша ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Помимо титула US Open, Янник и Карлос разыграют между собой чек в пять миллионов долларов. Это будут самые крупные призовые в истории тенниса.

Синнер и Алькарас также определят, кто возглавит рейтинг АТР с понедельника. Если Янник сумеет защитить прошлогодний трофей, то на его счету будет 11480 очков, а у Карлоса – 10840. В случае победы испанца, он станет первой ракеткой мира: 11540 против 10780 пунктов.

Синнер и Алькарас проведут очное противостояние в третьем финал Grand Slam подряд. На Ролан Гаррос победу одержал Карлос, на Уимблдоне – Синнер.

По теме:
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Алькарас на US Open 2025 повторил достижение Федерера 10-летней давности
Синнер, выйдя в финал на пятом GS подряд, побил возрастной рекорд BIG-3
рейтинг ATP Grand Slam призовые призовые Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии
