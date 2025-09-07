Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Провал в Ливерпуле. Семь украинок проиграли первые поединки на ЧМ-2025
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 19:27
Провал в Ливерпуле. Семь украинок проиграли первые поединки на ЧМ-2025

В борьбе за медали остались Анастасия Черноколенко, Анна Охота и Ирина Луцак

Провал в Ливерпуле. Семь украинок проиграли первые поединки на ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine.

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

По состоянию на четвертый день соревнований сборная Украины потеряла семь представительниц из десяти – ни одна спортсменка «сине-желтой» команды не сумела преодолеть первый раунд.

Дария-Ольга Гутарина, Наталья Меринова, Ярослава Маринчук, Татьяна Довгаль вылетели из чемпионата мира на стадии 1/16 финала, Ольга Пилипчук и Мария Ловчинская свой путь на турнире начинали со стадии 1/8 финала, однако это не помогло украинкам.

На данный момент борьбу за медали продолжают всего три участницы от Украины – Анастасия Черноколенко и Ирина Луцак стартуют на турнире 7 сентября, Анна Охота свой первый поединок проведет 9 сентября.

Среди мужчин у сборной Украины ситуация лучше – Айдер Абдураимов одержал две победы и теперь будет сражаться за выход в 1/4 финала, Павел Иллюша и Даниил Жасан одержали по одной победе, Эльвин Алиев еще не стартовал на турнире.

Чемпионат мира покинули Юрий Захареев, Дмитрий Ловчинский, Сиевуш Мухаммадиев, Матвей Ражба, Олег Чулячеев и Богдан Толмачев.

