Родри выделил неожиданного фаворита на Золотой мяч. Это игрок ПСЖ

07 сентября 2025, 14:08
Испанец считает, что награду может выиграть Витинья

Родри

Действующий обладатель Золотого мяча Родри назвал фаворитов награду в 2025 году. Испанец выделил двух игроков французского ПСЖ.

«ПСЖ» был лучшей командой сезона, и было бы трудно не вручить награду игроку парижан. Если руководствоваться спортивными критериями, то, возможно, Дембеле или Витиньи», – лаконично заявил Родри.

В прошлом году именно Родри выиграл награду, оставив позади Винисиуса Жуниора из мадридского Реала. Церемония награждения состоится 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал своего фаворита на Золотой мяч

Родри Усман Дембеле Витинья (ПСЖ) Золотой мяч ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Marca
MaximusOne
Вітіньо це як Родрі для МС, основополагаючий гравець успіхів ПСЖ.
