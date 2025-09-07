Родри выделил неожиданного фаворита на Золотой мяч. Это игрок ПСЖ
Испанец считает, что награду может выиграть Витинья
Действующий обладатель Золотого мяча Родри назвал фаворитов награду в 2025 году. Испанец выделил двух игроков французского ПСЖ.
«ПСЖ» был лучшей командой сезона, и было бы трудно не вручить награду игроку парижан. Если руководствоваться спортивными критериями, то, возможно, Дембеле или Витиньи», – лаконично заявил Родри.
В прошлом году именно Родри выиграл награду, оставив позади Винисиуса Жуниора из мадридского Реала. Церемония награждения состоится 22 сентября.
