Дешам впервые отреагировал на критику ПСЖ после травмы Дембеле

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 года в группе D между сборными Украины и Франции.

Французские футболисты одержали победу со счетом 2:0, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Во время матча травму получил вингер ПСЖ Усман Дембеле, который вышел на поле после перерыва.

Руководство французского клуба раскритиковало тренерский штаб во главе с главным тренером Дидье Дешамом по поводу этой ситуации. Представители ПСЖ просили не выпускать Дембеле из-за его состояния здоровья, однако Дешам проигнорировал просьбу.

После критики со стороны клуба главный тренер сборной Франции выступил с заявлением.

«Если я выпустил его на игру, то потому, что он был в порядке, иначе я бы никогда не решился рисковать. Более того, травма затронула бедро, противоположное тому, о котором шла речь ранее, и он не испытывал серьёзного дискомфорта. К сожалению, это произошло, но могло случиться с кем угодно.

С медицинской точки зрения проблем не было, я принял своё решение», – сказал Дешам.