Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дешам впервые отреагировал на критику ПСЖ после травмы Дембеле
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 11:52 |
421
1

Дешам впервые отреагировал на критику ПСЖ после травмы Дембеле

Тренер сборной Франции раскрыл все карты

07 сентября 2025, 11:52 |
421
1
Дешам впервые отреагировал на критику ПСЖ после травмы Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 года в группе D между сборными Украины и Франции.

Французские футболисты одержали победу со счетом 2:0, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Во время матча травму получил вингер ПСЖ Усман Дембеле, который вышел на поле после перерыва.

Руководство французского клуба раскритиковало тренерский штаб во главе с главным тренером Дидье Дешамом по поводу этой ситуации. Представители ПСЖ просили не выпускать Дембеле из-за его состояния здоровья, однако Дешам проигнорировал просьбу.

После критики со стороны клуба главный тренер сборной Франции выступил с заявлением.

«Если я выпустил его на игру, то потому, что он был в порядке, иначе я бы никогда не решился рисковать. Более того, травма затронула бедро, противоположное тому, о котором шла речь ранее, и он не испытывал серьёзного дискомфорта. К сожалению, это произошло, но могло случиться с кем угодно.

С медицинской точки зрения проблем не было, я принял своё решение», – сказал Дешам.

По теме:
Матч в Дублине между Ирландией и Венгрией стал самым посещаемым в туре
Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Лионель Месси не сыграет за Аргентину против Эквадора. В чем причина?
травма Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Усман Дембеле ПСЖ ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»
Футбол | 07 сентября 2025, 06:15 3
ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»
ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»

Коуч английской команды поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07 сентября 2025, 07:55 14
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

Семья легенды футбола не может поделить квартиру

Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Футбол | 06.09.2025, 13:19
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
Футбол | 07.09.2025, 11:29
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Для клубів матчі збірних - головний біль та прокляття
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 53
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 5
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 24
Война
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 23
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 25
Теннис
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем