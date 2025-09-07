Дешам впервые отреагировал на критику ПСЖ после травмы Дембеле
Тренер сборной Франции раскрыл все карты
В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура квалификации чемпионата мира 2026 года в группе D между сборными Украины и Франции.
Французские футболисты одержали победу со счетом 2:0, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Во время матча травму получил вингер ПСЖ Усман Дембеле, который вышел на поле после перерыва.
Руководство французского клуба раскритиковало тренерский штаб во главе с главным тренером Дидье Дешамом по поводу этой ситуации. Представители ПСЖ просили не выпускать Дембеле из-за его состояния здоровья, однако Дешам проигнорировал просьбу.
После критики со стороны клуба главный тренер сборной Франции выступил с заявлением.
«Если я выпустил его на игру, то потому, что он был в порядке, иначе я бы никогда не решился рисковать. Более того, травма затронула бедро, противоположное тому, о котором шла речь ранее, и он не испытывал серьёзного дискомфорта. К сожалению, это произошло, но могло случиться с кем угодно.
С медицинской точки зрения проблем не было, я принял своё решение», – сказал Дешам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч английской команды поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ
Семья легенды футбола не может поделить квартиру