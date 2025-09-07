Собослаи – новый Милнер для Ливерпуля. Все из-за трансфера Вирца

Матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» (2:1), второй тайм. Милнер забивает, сравнивает счет и празднует гол, садясь на газон и показывая, что нажимает кнопки на джойстике: посвящает тот Диогу Жоте. Он помнит. На самом деле все мы. Но Милнер явно намного лучше обычного болельщика. Потому что он играл с португальцем. А еще потому, что он бывший игрок «Ливерпуля», который провел в команде целых 8 сезонов, поэтому для него большая потеря клуба – и его личная тоже. Джеймс – один из символов «красной» команды, местная легенда. И, как это часто бывает, судьба распорядилась красиво: в тот же вечер, через пару часов, свой гол в ворота «Арсенала» (1:0) забил Собослаи. Венгр еще очень далек от статуса легенды клуба, но он уже точно встал на этот путь. Более того: в «Ливерпуле» нет более достойного кандидата на замену Милнеру по смыслу и содержанию, чем Доминик. Поэтому символично: в воскресенье один забил и напомнил о том, что было, а другой отличился голом и указал на то, что есть и будет.

Собослаи – новый Милнер для «Ливерпуля». Поймал себя на этой мысли еще после второго тура, но третий меня окончательно убедил: мне не показалось и нужно писать об этом текст. Написал. Презентую. Сторонникам тезисов а-ля «таких, как Джеймс, больше не делают» не читать.

Клуб важнее футболиста

Если исполнитель может играть и играет на многих позициях, на 3+ или паре совершенно разных, это очень полезный футболист для команды. А еще – тот, развитие которого тормозят. Конечно, можно натянуть сову на глобус и сказать, что опыт игры в обороне позволит лучше отбирать мячи, а опыт игры в атаке – чаще принимать удачные решения с круглым в ногах… Но на самом деле все получается не так. Если тебя используют на нескольких позициях, ты не можешь развиваться в игре на каждой из них так же быстро, как тот, кто всегда выходит на одной конкретной. У того просто больше матчей. Больше ситуаций, которые позволят приобрести опыт для успешных выступлений на одной-единственной позиции. Лучшие футболисты мира прямо сейчас – те, функционал которых сводится к игре в ограниченной роли. Холанд не играет на фланге, а Педри не используют как «десятку». Потому что это бесполезное использование и Холанда, и Педри.

Поэтому футболист, который соглашается играть на нескольких позициях, идет на жертвы. Рискует не быть лучшим в мире ни в одном из амплуа. Возможно, даже не быть лучшим в команде. Рискует однажды стать тем, кем затыкают дыры. Но получает и кое-что взамен: любовь фанатов. Потому что он всегда готов быть там, где это нужно. Всегда готов помочь, когда у команды проблемы. Может стать легендой. И на его услуги всегда будет спрос, кстати. И Милнер пошел именно по этому пути. Возможно, потому что не верил, что станет лучшим ни на одной из позиций. Или хотел играть в составе топ-команды как можно дольше. Или просто любил клуб и жаждал взаимной любви от его фанатов. Наверное, все это одновременно. Однако в какой-то момент в Ливерпуле Джеймс стал тем, кем затыкают дыры. И именно в этой роли приобрел легендарный статус. Потому что всегда был готов помочь. О чем бы ни попросили.

Getty Images/Global Images Ukraineю. Джеймс Милнер

Ради чистоты эксперимента залез на Whoscored. Если учитывать только матчи в основе, то Милнер за «Ливерпуль» в АПЛ на родной позиции в самом центре поля отыграл только 52% поединков. Все остальные его выходы с первых минут – в другие зоны. 40 раз был левым защитником. 12 раз – правым. В 4 случаях становился опорником-волнорезом. Столько же ситуаций, когда Милнер делал вид, что он вингер. Аж 7 случаев, когда тренер решал, что Джеймс так вообще крайний форвард. Причем был и левым, и правым. Не так важно. И это, я обращаю внимание, только выходы в стартовом составе. Портал transfermarkt может рассказать, что разок Милнер появлялся со скамейки запасных даже для того, чтобы стать центральным нападающим. То есть выпускали в зону, где требовалась самоотдача. И Джеймс ее гарантировал.

Милнер нечасто выигрывал для команды матчи. Но всегда был полезен. Потому что наступал на горло собственным амбициям играть на родной позиции, всегда появляться в основе и сиять. И все ради побед «Ливерпуля». И победы были. Как и титулы. Я не могу говорить за всех, но мне Джеймс запомнился как тот, кто спасет команду, когда ей тяжело. Сыграет на проблемной позиции, добавит желания, даст именно то, чего сейчас не хватает и что сейчас больше всего нужно «Ливерпулю». Даже пенальти исполнит, если Салаха сейчас нет на поле: Милнер, это интересно, забил в составе команды 6 победных голов в АПЛ, и каждый – с 11-метровой отметки. Потому что когда «Ливерпулю» были нужны не защитник/опорник/*здесь может быть любая роль, которую выполнял Милнер* и не агрессия в центре поля, а просто смелость подойти к точке, Джеймс давал даже это.

Собослаи должен был уйти летом

Футболист провел очень сильный предыдущий сезон. В основном играл «десятку». Не забивал много голов и не отдавал много ассистов (хотя в АПЛ 12 голевых действий все же набрал), но со своей ролью справился на отлично. В «Ливерпуле» никто не сиял целый год, кроме Салаха. К Собослаи не было претензий. Не могло быть. Но летом клуб сразу пошел за Вирцем. Так дела не делаются, когда рассчитываешь на своего топа. Собослаи сделал все, что только должен был и мог, но Слот и боссы «Ливерпуля» захотели Флориана. И к ним нет каких-то больших вопросов, потому что немец и венгр играют на одинаковой позиции – но дают команде разное. Доминик, например, не может отдать 10+ голевых или забить 10+ голов в чемпионате за сезон в такой роли. А его визави может. Если для Слота это важнее – не вопрос. Но зачем тогда Собослаи оставаться, если его навыки не так уж важны?

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи (слева)

Но венгерский полузащитник не ушел. Даже больших слухов о его возможном переходе в другую команду не было. Собослаи решил остаться, чтобы... Чтобы что? Если отбросить страх перемен (Доминик скорее боец, в это не верю), то варианта только 2: бороться за место с Вирцем (невозможно) и доказывать, что он может быть полезен в той роли, которую ему предложат (более вероятно). Состав Слота недостаточно большой для того, чтобы Собослаи вообще не играл, но достаточно качественный для того, чтобы Доминику не нашлось места на поле при условии, что он не будет играть «десятку». Вот и получилось, что сезон венгр начинал в статусе одного из первых запасных. Зачем это футболисту после прорывного года? Я не знаю. Может, стоило уходить летом. Туда, где он нужнее и будет играть в комфортной роли на любимой позиции. Но раз уж остался – ну ладно, пусть играет. Где-то так, предполагаю, подумал Слот.

Доминик должен быть основным

И как заиграл! Очень помогли обстоятельства, конечно. Макаллистер не готов к сезону физически. Фримпонг травмировался уже во втором матче. В первом не мог команде помочь Гравенберх. Поэтому начал сезон Собослаи как разыгрывающий опорник, который должен был подменить Райана. Как получилось? Ну, неплохо. Некоторые источники дали ему наивысший балл среди всех полузащитников и нападающих команды в матче. «Ливерпуль» уступил в поединке за Суперкубок не из-за действий Доминика. Тот не играл идеально в новой роли, но чего вы хотите от «десятки», которую сделали «шестеркой»? Не будет образцово. Будет слишком много риска. Но Собослаи справился. Через неделю вернулся Макаллистер, поэтому роль венгра несколько изменилась — теперь он «восьмерка». Весьма неплохая, кстати. Еще неделя — и Собослаи справа в обороне. Играет хорошо в защите, а через 7 дней, будучи снова правым защитником, выигрывает для команды «матч сезона».

Вопрос: а почему не играть сейчас должен именно Собослаи? Как человек в опорной/где-то рядом с ней зоне он сильнее Макаллистера. Как правый защитник дает команде больше креатива, чем пока не интегрированный полноценно Фримпонг. Стандарты победные исполняет. А еще у Вирца 0+0 в 3 первых турах АПЛ. Не то чтобы Флориан играет плохо, но его используют как Собослаи в предыдущем сезоне, а ему это не идет. Если бы роль Собослаи на позиции «десятки» выполнял Собослаи, было бы лучше: прошлый сезон это доказывает. Просто сейчас именно Доминик выигрывает все эти сравнения. На трех разных позициях. А если вдруг нет Гравеберха, то на всех четырех. По средней оценке Собослаи в топ-6 футболистов команды в сезоне АПЛ. В топ-5 среди тех, кто провел все матчи. Он приносит пользу. Большую, чем те, кто планировался основными еще несколько недель назад. До сих пор Собослаи играл вынужденно. Но точно ли он должен играть только из-за этого и лишь в таких случаях?

Доминик уже на пути Милнера

Собослаи не очень нужен на своей родной позиции. Вирц все равно будет играть. Потому что заплатили слишком много. Да и Слот не дурак, поэтому постепенно дойдет до того, как правильно использовать Флориана – и тот существенно прибавит. Поэтому теперь Доминик играет там, где больше всего нужен. Как Милнер. Скажут, что нужен в центре – будет там. В розыгрыше? Отлично, сыграет. На правом фланге защиты? Тоже нормально. Я не подсказываю, но за свою карьеру Собослаи уже играл 4 раза как центральный нападающий, 55 раз как крайний форвард, был левым и правым вингером. Для комплекта Милнера не хватает только роли левого защитника. Тогда единственной полевой позицией, где не играли ни Джеймс, ни Доминик, останется центр обороны. Безумная универсальность Собослаи – факт. Далее вопрос только в том, какова его роль в команде.

Пока все выглядит так, будто это повторение роли Милнера – заткнуть дыру, гарантировать надежность и уровень на позиции, обеспечить присутствие бойца-воина на поле. Собослаи просто делает свою работу, которую его просят выполнять. Не устраивает скандалов ни на поле, ни в раздевалке. Чем вам не то же самое, что делал Милнер? Конечно, Доминик гораздо меньше времени в команде и не имеет за спиной опыта Джеймса, но ему всего 24. Времени еще очень много. А Милнер пришел в «Ливерпуль» гораздо позже – аж в 29. Конечно, тот гарантировал команде спокойствие лучше. Но все остальное в исполнении Собослаи на поле – то же самое, что делал Джеймс. Да и в таких сравнениях по отдельным компонентам игры вообще можно очень сильно закопаться. Например, Милнер не был таким техничным и со штрафных победные «Арсеналу» не забивал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Если Собослаи не видят основным в «Ливерпуле» и видят в нем в первую очередь спасителя и героя, а не атакующего полузащитника, то это уже путь Милнера. Вряд ли Доминик планировал пойти по нему, но встал на него, когда летом даже не рассматривал вариантов переезда. Теперь должен будет решать каждые полсезона: остаться и стать любимцем фанатов здесь или уйти и попробовать стать лучшим на своей позиции в мире? Если будет выбирать первое раз за разом, то станет новым Джеймсом. Хотя, конечно, навешивать ярлыки – плохо. Но Милнер – очень хороший ориентир, если хочешь войти в историю клуба. Поэтому сначала можно стать новым Милнером, а потом пойти дальше – и стать еще более легендарным Собослаи. Доминик имеет для этого все. Если это его путь – это будет замечательное путешествие, за которым будет крайне интересно наблюдать.

И все началось с того, что «Ливерпуль» купил Вирца, чтобы тот, если все пойдет хорошо, вошел в историю команды. А теперь это больше история Доминика, чем Флориана. Интересный рассказ, господин Футбол! Мы слушаем. Продолжайте.