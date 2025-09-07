Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Жду следующий матч»
Чемпионат Европы
07 сентября 2025, 16:36
Егор ЯРМОЛЮК: «Жду следующий матч»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал поражение от Франции

Егор ЯРМОЛЮК: «Жду следующий матч»
Егор Ярмолюк

5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Команды сыграли на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

После поединка в своем Instagram к болельщикам обратился украинский полузащитник Егор Ярмолюк:

«Всегда приятно представлять. Спасибо болельщикам за поддержку и жду следующий матч».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
