Чемпионат Европы07 сентября 2025, 16:36 |
56
0
Егор ЯРМОЛЮК: «Жду следующий матч»
Полузащитник сборной Украины прокомментировал поражение от Франции
07 сентября 2025, 16:36 |
56
0
5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Команды сыграли на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка в своем Instagram к болельщикам обратился украинский полузащитник Егор Ярмолюк:
«Всегда приятно представлять. Спасибо болельщикам за поддержку и жду следующий матч».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 сентября 2025, 16:22 0
Поединок состоится 7 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 06 сентября 2025, 20:34 2
Даниэль Риоло оценил момент со вторым голом французов
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Футбол | 06.09.2025, 18:59
Футбол | 07.09.2025, 07:55
Комментарии 0
Популярные новости
05.09.2025, 20:31 90
05.09.2025, 23:36 302
06.09.2025, 00:23 3
07.09.2025, 07:05 12
06.09.2025, 08:25 24
06.09.2025, 07:30 53
06.09.2025, 11:03 25
06.09.2025, 00:45 7