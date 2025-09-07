Егор ЯРМОЛЮК: «Жду следующий матч»

5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Команды сыграли на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

После поединка в своем Instagram к болельщикам обратился украинский полузащитник Егор Ярмолюк:

«Всегда приятно представлять. Спасибо болельщикам за поддержку и жду следующий матч».