US Open 2025. Призовые по раундам

В 2025 году призовой фонд US Open составляет 90.0 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $5,000,000 Финалист $2,500,000 1/2 финала $1,260,000 1/4 финала $660,000 4-й раунд $400,000 3-й раунд $237,000 2-й раунд $154,000 1-й раунд $110,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $57,250 2-й раунд $41,800 1-й раунд $27,500

Парный разряд (на команду)

Победители $1,000,000 Финалисты $500,000 1/2 финала $250,000 1/4 финала $125,000 3-й раунд $75,000 2-й раунд $45,000 1-й раунд $30,000



Парный смешанный разряд (на команду)