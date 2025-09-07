US Open07 сентября 2025, 02:50 |
43
0
US Open 2025. Призовые по раундам
В 2025 организаторы выделили на призовые на 15 миллионов больше, чем в прошлом году
В 2025 году призовой фонд US Open составляет 90.0 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$5,000,000
|Финалист
|$2,500,000
|1/2 финала
|$1,260,000
|1/4 финала
|$660,000
|4-й раунд
|$400,000
|3-й раунд
|$237,000
|2-й раунд
|$154,000
|1-й раунд
|$110,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$57,250
|2-й раунд
|$41,800
|1-й раунд
|$27,500
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$1,000,000
|Финалисты
|$500,000
|1/2 финала
|$250,000
|1/4 финала
|$125,000
|3-й раунд
|$75,000
|2-й раунд
|$45,000
|1-й раунд
|$30,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$1,000,000
|Финалисты
|$400,000
|1/2 финала
|$200,000
|1/4 финала
|$100,000
|1-й раунд
|$20,000
Отметим, что в 2024-м году призовой фонд турнира составлял 75,0 миллионов долларов.
