  4. US Open 2025. Призовые по раундам
07 сентября 2025, 02:50
US Open 2025. Призовые по раундам

В 2025 организаторы выделили на призовые на 15 миллионов больше, чем в прошлом году

US Open 2025. Призовые по раундам
В 2025 году призовой фонд US Open составляет 90.0 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка
Победитель $5,000,000
Финалист $2,500,000
1/2 финала $1,260,000
1/4 финала $660,000
4-й раунд $400,000
3-й раунд $237,000
2-й раунд $154,000
1-й раунд $110,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $57,250
2-й раунд $41,800
1-й раунд $27,500

Парный разряд (на команду)

Победители $1,000,000
Финалисты $500,000
1/2 финала $250,000
1/4 финала $125,000
3-й раунд $75,000
2-й раунд $45,000
1-й раунд $30,000

Парный смешанный разряд (на команду)
Победители $1,000,000
Финалисты $400,000
1/2 финала $200,000
1/4 финала $100,000
1-й раунд $20,000


Отметим, что в 2024-м году призовой фонд турнира составлял 75,0 миллионов долларов.

