ФОТО. В клубе УПЛ пополнение. Самое неожиданное и приятное
Николай Гайдучик снова отец
Футболист «Полесья» Николай Гайдучик во второй раз стал отцом.
4 сентября у Николая и его супруги Нины родился сын. Мальчика назвали Даниилом – вес 3970 граммов, рост 54 см. Первое фото малыша игрок «Полесья» опубликовал сам, написав:
«Наш еще один подаренный Богом сын. Отдаем в Руки Бога с доверием. Благословляем и уже так сильно любим».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
У пары уже подрастает старший сын Самуил, которому недавно исполнилось три года.
ФК «Полесье» поздравил игрока в соцсетях: «В нашей стае пополнение! Поздравляем Николая и Нину Гайдучик с рождением сына!»
Болельщики также массово присоединились к поздравлениям, желая здоровья малышу и счастья семье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате
Владимир Бражко счастлив в новых отношениях