Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 02:33 | Обновлено 07 сентября 2025, 02:42
ФОТО. В клубе УПЛ пополнение. Самое неожиданное и приятное

Николай Гайдучик снова отец

ФОТО. В клубе УПЛ пополнение. Самое неожиданное и приятное
Instagram. Николай и Нина Гайдучик

Футболист «Полесья» Николай Гайдучик во второй раз стал отцом.

4 сентября у Николая и его супруги Нины родился сын. Мальчика назвали Даниилом – вес 3970 граммов, рост 54 см. Первое фото малыша игрок «Полесья» опубликовал сам, написав:

«Наш еще один подаренный Богом сын. Отдаем в Руки Бога с доверием. Благословляем и уже так сильно любим».

У пары уже подрастает старший сын Самуил, которому недавно исполнилось три года.

ФК «Полесье» поздравил игрока в соцсетях: «В нашей стае пополнение! Поздравляем Николая и Нину Гайдучик с рождением сына!»

Болельщики также массово присоединились к поздравлениям, желая здоровья малышу и счастья семье.

фото рождение ребенка Николай Гайдучик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
