ФОТО. В клубе УПЛ пополнение. Самое неожиданное и приятное

Футболист «Полесья» Николай Гайдучик во второй раз стал отцом.

4 сентября у Николая и его супруги Нины родился сын. Мальчика назвали Даниилом – вес 3970 граммов, рост 54 см. Первое фото малыша игрок «Полесья» опубликовал сам, написав:

«Наш еще один подаренный Богом сын. Отдаем в Руки Бога с доверием. Благословляем и уже так сильно любим».

У пары уже подрастает старший сын Самуил, которому недавно исполнилось три года.

ФК «Полесье» поздравил игрока в соцсетях: «В нашей стае пополнение! Поздравляем Николая и Нину Гайдучик с рождением сына!»

Болельщики также массово присоединились к поздравлениям, желая здоровья малышу и счастья семье.