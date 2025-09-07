Забарный – самый молодой игрок в истории Украины, сыгравший 50 матчей

Центрбек Илья Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, который провел 50 матчей (23 года, 4 дня).

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

7 октября 2020 года Илья дебютировал на международном уровне в матче против той же сборной Франции (1:7). С тех пор он в 50 поединках отличился 3 забитыми мячами и получил 5 желтых карточек, проведя на поле в общей сложности 4530 минут.

51-й матч за «сине-желтых» Забарный сможет провести уже 9 сентября против сборной Азербайджана.