Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный – самый молодой игрок в истории Украины, сыгравший 50 матчей
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 00:15 | Обновлено 07 сентября 2025, 00:16
Забарный – самый молодой игрок в истории Украины, сыгравший 50 матчей

В своем 50-м поединке против Франции Илье было 23 года и 4 дня.

Забарный – самый молодой игрок в истории Украины, сыгравший 50 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центрбек Илья Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, который провел 50 матчей (23 года, 4 дня).

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

7 октября 2020 года Илья дебютировал на международном уровне в матче против той же сборной Франции (1:7). С тех пор он в 50 поединках отличился 3 забитыми мячами и получил 5 желтых карточек, проведя на поле в общей сложности 4530 минут.

51-й матч за «сине-желтых» Забарный сможет провести уже 9 сентября против сборной Азербайджана.

