7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении

В стартовом матче группы F отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Португалия на выезде победила Армению со счетом 5:0.

Два гола за гостей забил Криштиану Роналду. Теперь на его счету 140 голов, забитых за сборную Португалии.

Интересным фактом является то, что Роналду забил 7 голов армянам за карьеру. В ворота только одной сборной звездный португалец забил больше: в активе Криштиану Роналду 11 забитых мячей в матчах против сборной Люксембурга.

140 голов Криштиану Роналду за национальную сборную Португалии