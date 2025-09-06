Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 23:53
Есть только одна национальная команда, которой звездный португалец забил больше

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В стартовом матче группы F отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Португалия на выезде победила Армению со счетом 5:0.

Два гола за гостей забил Криштиану Роналду. Теперь на его счету 140 голов, забитых за сборную Португалии.

Интересным фактом является то, что Роналду забил 7 голов армянам за карьеру. В ворота только одной сборной звездный португалец забил больше: в активе Криштиану Роналду 11 забитых мячей в матчах против сборной Люксембурга.

140 голов Криштиану Роналду за национальную сборную Португалии

  • 11 – Люксембург
  • 7 – Швеция, Литва, Армения
  • 6 – Андорра, Венгрия
  • 5 – Латвия, Швейцария
  • 4 – Босния и Герцеговина, Дания, Эстония, Фарерские острова, Нидерланды, Польша, Ирландия, Испания
  • 3 – Бельгия, Лихтенштейн, Северная Ирландия, Россия, Словакия
  • 2 – Азербайджан, Камерун, Хорватия, Кипр, Чехия, Египет, Франция, Германия, Гана, Исландия, Казахстан, Саудовская Аравия
  • 1 – Аргентина, Эквадор, Финляндия, Греция, Иран, Израиль, Марокко, Новая Зеландия, КНДР, Панама, Катар, Шотландия, Сербия, Украина, Уэльс
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
Новый личный рекорд. Роналду достиг отметки в 140 голов за Португалию
