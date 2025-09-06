7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Есть только одна национальная команда, которой звездный португалец забил больше
В стартовом матче группы F отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Португалия на выезде победила Армению со счетом 5:0.
Два гола за гостей забил Криштиану Роналду. Теперь на его счету 140 голов, забитых за сборную Португалии.
Интересным фактом является то, что Роналду забил 7 голов армянам за карьеру. В ворота только одной сборной звездный португалец забил больше: в активе Криштиану Роналду 11 забитых мячей в матчах против сборной Люксембурга.
140 голов Криштиану Роналду за национальную сборную Португалии
- 11 – Люксембург
- 7 – Швеция, Литва, Армения
- 6 – Андорра, Венгрия
- 5 – Латвия, Швейцария
- 4 – Босния и Герцеговина, Дания, Эстония, Фарерские острова, Нидерланды, Польша, Ирландия, Испания
- 3 – Бельгия, Лихтенштейн, Северная Ирландия, Россия, Словакия
- 2 – Азербайджан, Камерун, Хорватия, Кипр, Чехия, Египет, Франция, Германия, Гана, Исландия, Казахстан, Саудовская Аравия
- 1 – Аргентина, Эквадор, Финляндия, Греция, Иран, Израиль, Марокко, Новая Зеландия, КНДР, Панама, Катар, Шотландия, Сербия, Украина, Уэльс
