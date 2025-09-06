ВИДЕО. Браво! Криштиану Роналду впечатлил мир своим поступком
Криштиану Роналду уделил внимание юному фанату
Трогательный жест Криштиану Роналду для юного фаната, больного раком, покорил соцсети.
Во время визита в Ереван на матч отбора ЧМ-2026 португалец заметил мальчика Арега и подписал его футболку.
Этот момент вызвал бурю эмоций у болельщиков и волну одобрительных комментариев в сети.
Напомним, что днем ранее Криштиану оттолкнул болельщика сборной Армении, который хотел селфи с кумиром.
🇦🇲🇵🇹 Cristiano Ronaldo Gives Autograph to Young Armenian Fan Battling Cancer Ahead of Portugal vs Armenia Match— Zartonk Media (@ZartonkMedia) September 6, 2025
➖➖➖
Cristiano Ronaldo gave an autograph to Areg, a young Armenian fan battling cancer, ahead of Portugal’s World Cup qualifier against Armenia in Yerevan.
The… pic.twitter.com/6seEiGj35M
