06 сентября 2025, 23:32
ВИДЕО. Браво! Криштиану Роналду впечатлил мир своим поступком

Криштиану Роналду уделил внимание юному фанату

ВИДЕО. Браво! Криштиану Роналду впечатлил мир своим поступком
Instagram. Криштиану Роналду

Трогательный жест Криштиану Роналду для юного фаната, больного раком, покорил соцсети.

Во время визита в Ереван на матч отбора ЧМ-2026 португалец заметил мальчика Арега и подписал его футболку.

Этот момент вызвал бурю эмоций у болельщиков и волну одобрительных комментариев в сети.

Напомним, что днем ранее Криштиану оттолкнул болельщика сборной Армении, который хотел селфи с кумиром.

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Новый личный рекорд. Роналду достиг отметки в 140 голов за Португалию
