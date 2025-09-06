Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Криштиану Роналду оттолкнув фаната, который хотел селфи с кумиром
06 сентября 2025, 04:31
ВИДЕО. Криштиану Роналду оттолкнув фаната, который хотел селфи с кумиром

Криштиану Роналду отметился не самым лучшим поступком

ВИДЕО. Криштиану Роналду оттолкнув фаната, который хотел селфи с кумиром
X. Криштиану Роналду с фанатом

Европейский футбол ушел на паузу из-за матчей сборных, где стартовала квалификация к ЧМ в США.

Португалия начала отбор выездным матчем против Армении, а в центре внимания оказался Криштиану Роналду.

В Ереване фанаты устроили настоящий ажиотаж вокруг пятиразового обладателя «Золотого мяча».

Охране пришлось сдерживать болельщиков, а в одном эпизоде сам Роналду оттолкнул фаната, который пытался сделать селфи.

видео Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
