ВИДЕО. Криштиану Роналду оттолкнув фаната, который хотел селфи с кумиром

Европейский футбол ушел на паузу из-за матчей сборных, где стартовала квалификация к ЧМ в США.

Португалия начала отбор выездным матчем против Армении, а в центре внимания оказался Криштиану Роналду.

В Ереване фанаты устроили настоящий ажиотаж вокруг пятиразового обладателя «Золотого мяча».

Охране пришлось сдерживать болельщиков, а в одном эпизоде сам Роналду оттолкнул фаната, который пытался сделать селфи.