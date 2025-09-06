ВИДЕО. Криштиану Роналду оттолкнув фаната, который хотел селфи с кумиром
Криштиану Роналду отметился не самым лучшим поступком
Европейский футбол ушел на паузу из-за матчей сборных, где стартовала квалификация к ЧМ в США.
Португалия начала отбор выездным матчем против Армении, а в центре внимания оказался Криштиану Роналду.
В Ереване фанаты устроили настоящий ажиотаж вокруг пятиразового обладателя «Золотого мяча».
Охране пришлось сдерживать болельщиков, а в одном эпизоде сам Роналду оттолкнул фаната, который пытался сделать селфи.
