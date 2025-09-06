Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 сентября 2025, 22:53
ФОТО. Горячая девушка футболиста УПЛ показала откровенный кадр.Топ

Яна Андрущенко снова впечатлила своей внешностью

06 сентября 2025, 22:53
ФОТО. Горячая девушка футболиста УПЛ показала откровенный кадр.Топ
Instagram. Яна Андрущенко

Возлюбленная форварда «Колоса» Данила Алефиренко Яна Андрущенко снова привлекла внимание в Instagram смелым образом.

На новом селфи она предстала в черном аутфите с откровенным вырезом и ярким макияжем, подчеркнув свою фигуру.

Андрущенко доказала: она не боится смелых решений и всегда умеет быть в центре внимания.

Недавно пара оказалась в эпицентре вирусного эпизода, который разлетелся по всему миру.

Комментарии
