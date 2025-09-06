Другие новости06 сентября 2025, 22:53 | Обновлено 06 сентября 2025, 23:03
ФОТО. Горячая девушка футболиста УПЛ показала откровенный кадр.Топ
Яна Андрущенко снова впечатлила своей внешностью
Возлюбленная форварда «Колоса» Данила Алефиренко Яна Андрущенко снова привлекла внимание в Instagram смелым образом.
На новом селфи она предстала в черном аутфите с откровенным вырезом и ярким макияжем, подчеркнув свою фигуру.
Андрущенко доказала: она не боится смелых решений и всегда умеет быть в центре внимания.
Недавно пара оказалась в эпицентре вирусного эпизода, который разлетелся по всему миру.
Хоч би одне фото з кухні яка я хозяйка
