ФОТО. Горячая девушка футболиста УПЛ показала откровенный кадр.Топ

Возлюбленная форварда «Колоса» Данила Алефиренко Яна Андрущенко снова привлекла внимание в Instagram смелым образом.

На новом селфи она предстала в черном аутфите с откровенным вырезом и ярким макияжем, подчеркнув свою фигуру.

Андрущенко доказала: она не боится смелых решений и всегда умеет быть в центре внимания.

Недавно пара оказалась в эпицентре вирусного эпизода, который разлетелся по всему миру.