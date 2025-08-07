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07 августа 2025, 02:05 |
332
2

ВИДЕО. Ролик с УПЛ набирает миллионы просмотров на платформе X

Все дело – в бюсте девушки Алефиренко

07 августа 2025, 02:05 |
332
2
ВИДЕО. Ролик с УПЛ набирает миллионы просмотров на платформе X
X. Даниил Алефиренко и Яна Андрущенко

Кадры с матча первого тура УПЛ моментально разлетелись по соцсетям – в центре внимания оказалась девушка футболиста «Колоса» Данила Алефиренко.

Во время игры «Заря» – «ЛНЗ» оператор снял, как игрок поправляет декольте своей спутницы.

Видео набрало более 4,6 млн просмотров в X (бывший Twitter).

По словам Яны Андрущенко, ролик побил все рекорды на ее странице, обойдя даже публикации в бикини.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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MaximusOne
Коротко говоря: ложила вона на його поправляння, а це не є гуд, коли твоя... не рахується з тобою.
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Ivan Dimov
Ибо сиськи
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