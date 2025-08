ВИДЕО. Ролик с УПЛ набирает миллионы просмотров на платформе X

Кадры с матча первого тура УПЛ моментально разлетелись по соцсетям – в центре внимания оказалась девушка футболиста «Колоса» Данила Алефиренко.

Во время игры «Заря» – «ЛНЗ» оператор снял, как игрок поправляет декольте своей спутницы.

Видео набрало более 4,6 млн просмотров в X (бывший Twitter).

По словам Яны Андрущенко, ролик побил все рекорды на ее странице, обойдя даже публикации в бикини.

The most exciting moment of a Ukrainian Premier League matchpic.twitter.com/B0D6r10gEr