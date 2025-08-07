Другие новости07 августа 2025, 02:05 |
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ВИДЕО. Ролик с УПЛ набирает миллионы просмотров на платформе X
Все дело – в бюсте девушки Алефиренко
07 августа 2025, 02:05 |
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Кадры с матча первого тура УПЛ моментально разлетелись по соцсетям – в центре внимания оказалась девушка футболиста «Колоса» Данила Алефиренко.
Во время игры «Заря» – «ЛНЗ» оператор снял, как игрок поправляет декольте своей спутницы.
Видео набрало более 4,6 млн просмотров в X (бывший Twitter).
По словам Яны Андрущенко, ролик побил все рекорды на ее странице, обойдя даже публикации в бикини.
The most exciting moment of a Ukrainian Premier League matchpic.twitter.com/B0D6r10gEr— Troll Football (@TrollFootball) August 5, 2025
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Комментарии 2
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Коротко говоря: ложила вона на його поправляння, а це не є гуд, коли твоя... не рахується з тобою.
Ибо сиськи
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