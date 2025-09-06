Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Македония – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
07.09.2025 19:00 - : -
Лихтенштейн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:39
22
0

Македония – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 7 сентября в 19:00 по Киеву

06 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:39
22
0
Македония – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Македонии и Лихтенштейна. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Северная Македония

Практически безупречно коллектив выступил на прошлогодней Лиге наций, набрав 16 очков за 6 поединков, позволивших ему занять 1-е место группы. Благодаря этому македонцы получили прямую путевку на повышение в дивизион В.

Неплохо Северная Македония начала и квалификацию на чемпионат мира, одержав победы над Лихтенштейном и Казахстаном, а также сыграв вничью с Бельгией и Уэльсом. С 8 очками на счету коллектив занимает 2-е место группы.

Лихтенштейн

Команда из страны-карлика даже среди сборных схожих по уровню не показывает интересной игры – в Лиге наций коллектив набрал 2 очка в группе с Гибралтаром и Сан-Марино, поэтому и ожидаемо занял последнее место.

За 4 игры на отборе Лихтенштейн 4 раза проиграл, не забив ни одного гола. В сентябрьской игре против Бельгии команда пропустила 6 голов.

Личные встречи

В последних 5 поединках между командами все достаточно однозначно. За это время Северная Македония одержала 5 побед с общим счетом 18:1.

Интересные факты

  • Лихтенштейн пропустил 14 голов на текущем отборе – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • В последних 5 матчах Лихтенштейн постоянно пропускал 2 и больше голов.
  • Северная Македония не потерпела ни одного поражения в последних 9 домашних играх.

Прогноз

Я поставлю на победу Северной Македонии с форой -2.5 и коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Северная Македония
7 сентября 2025 -
19:00
Лихтенштейн
Северная Македония с форой -2.5 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
сборная Северной Македонии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06 сентября 2025, 07:30 47
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06 сентября 2025, 00:07 14
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ

«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ

Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Футбол | 06.09.2025, 22:05
Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 1
Бокс
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем