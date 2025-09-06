Македония – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 7 сентября в 19:00 по Киеву
В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Македонии и Лихтенштейна. По киевскому времени игра начнется в 19:00.
Северная Македония
Практически безупречно коллектив выступил на прошлогодней Лиге наций, набрав 16 очков за 6 поединков, позволивших ему занять 1-е место группы. Благодаря этому македонцы получили прямую путевку на повышение в дивизион В.
Неплохо Северная Македония начала и квалификацию на чемпионат мира, одержав победы над Лихтенштейном и Казахстаном, а также сыграв вничью с Бельгией и Уэльсом. С 8 очками на счету коллектив занимает 2-е место группы.
Лихтенштейн
Команда из страны-карлика даже среди сборных схожих по уровню не показывает интересной игры – в Лиге наций коллектив набрал 2 очка в группе с Гибралтаром и Сан-Марино, поэтому и ожидаемо занял последнее место.
За 4 игры на отборе Лихтенштейн 4 раза проиграл, не забив ни одного гола. В сентябрьской игре против Бельгии команда пропустила 6 голов.
Личные встречи
В последних 5 поединках между командами все достаточно однозначно. За это время Северная Македония одержала 5 побед с общим счетом 18:1.
Интересные факты
- Лихтенштейн пропустил 14 голов на текущем отборе – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
- В последних 5 матчах Лихтенштейн постоянно пропускал 2 и больше голов.
- Северная Македония не потерпела ни одного поражения в последних 9 домашних играх.
Прогноз
Я поставлю на победу Северной Македонии с форой -2.5 и коэффициентом 1.58.
19:00
