В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Северной Македонии и Лихтенштейна. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Северная Македония

Практически безупречно коллектив выступил на прошлогодней Лиге наций, набрав 16 очков за 6 поединков, позволивших ему занять 1-е место группы. Благодаря этому македонцы получили прямую путевку на повышение в дивизион В.

Неплохо Северная Македония начала и квалификацию на чемпионат мира, одержав победы над Лихтенштейном и Казахстаном, а также сыграв вничью с Бельгией и Уэльсом. С 8 очками на счету коллектив занимает 2-е место группы.

Лихтенштейн

Команда из страны-карлика даже среди сборных схожих по уровню не показывает интересной игры – в Лиге наций коллектив набрал 2 очка в группе с Гибралтаром и Сан-Марино, поэтому и ожидаемо занял последнее место.

За 4 игры на отборе Лихтенштейн 4 раза проиграл, не забив ни одного гола. В сентябрьской игре против Бельгии команда пропустила 6 голов.

Личные встречи

В последних 5 поединках между командами все достаточно однозначно. За это время Северная Македония одержала 5 побед с общим счетом 18:1.

Интересные факты

Лихтенштейн пропустил 14 голов на текущем отборе – 2-й самый плохой результат среди всех команд.

В последних 5 матчах Лихтенштейн постоянно пропускал 2 и больше голов.

Северная Македония не потерпела ни одного поражения в последних 9 домашних играх.

Прогноз

Я поставлю на победу Северной Македонии с форой -2.5 и коэффициентом 1.58.