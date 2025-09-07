07.09.2025 19:00 – FT 5 : 0
Чемпионат мира07 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:07
Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0. Кураж в Скопье. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Сборная Северной Македонии одержала уверенную домашнюю победу над Лихтенштейном в квалификации чемпионата мира 2026.
Матч в Скопье завершился со счетом 5:0.
Подопечные Благоя Милевски набрали 11 очков и стали лидерами группы.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
7 сентября 2025. Скопье
Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0
Голы: Элмас, 15, Барди, 52, Чурлинов, 56, Камили, 82, Станковски, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Станковски (Северная Македония).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Лирим Камили (Северная Македония).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Чурлинов (Северная Македония).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Беньямин Бюхель (Лихтенштейн).
