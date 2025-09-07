Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Македонцы отгрузили 5 мячей и стали лидером группы, где играет Бельгия
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
07.09.2025 19:00 – FT 5 : 0
Лихтенштейн
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 20:58 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:15
Лихтенштейн не сумел ничего противопоставить фаворитам матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Северной Македонии одержала уверенную домашнюю победу над Лихтенштейном в квалификации чемпионата мира 2026.

Матч на стадионе National Arena Toshe Proeski в Скопье завершился со счетом 5:0.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма – Элиф Эльмас точно пробил. После перерыва на 52-й минуте Эннис Барди удвоил счет, а еще через четыре минуты Дарко Чурлинов довел его до разгромного.

На 82-й минуте Лирим Камили забил четвертый мяч, а точку в матче поставил Лука Станковски на 90-й минуте.

Подопечные Благоя Милевски набрали 11 очков и стали лидерами группы в борьбе за выход на мировое первенство. Далее идут: Уэльс (10), Бельгия (7).

Казахстан имеет 3 очка. Лихтенштейн потерпел очередное поражение, не набрав ни одного очка после 5 матчей.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

7 сентября 2025. Скопье

Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0

Голы: Эльмас, 15, Барди, 52, Чурлинов, 56, Камили, 82, Станковски, 90

Турнирная таблица

ЧМ-2026 по футболу сборная Северной Македонии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
