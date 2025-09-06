Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко

Журналист британского издания The Independent Мигель Дилейни заявил, что сотрудники лондонского «Арсенала» были несколько удивлены уходом украинского защитника Александра Зинченко.

28-летний игрок «канониров» в последние часы летнего трансферного окна на правах годичной аренды перешел в «Ноттингем Форест». Это стало настоящей неожиданностью для некоторых сотрудников лондонского клуба, ведь они считали, что украинец останется.

Тем не менее, Дилейни отметил, что этот переход выгоден для всех: «Арсенал» избавился от игрока с большой зарплатой, который не вносил большого вклада в игру команды; «Ноттингем Форест» получил опытного футболиста, который может играть на нескольких позициях; а сам Александр будет получать больше игровой практики.

Ранее в Англии рассказали, что погубило карьеру Зинченко.