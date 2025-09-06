Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Англия
06 сентября 2025, 18:35 |
1070
1

Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко

Мигель Дилейни рассказал о реакции канониров на аренду украинца

06 сентября 2025, 18:35 |
1070
1
Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист британского издания The Independent Мигель Дилейни заявил, что сотрудники лондонского «Арсенала» были несколько удивлены уходом украинского защитника Александра Зинченко.

28-летний игрок «канониров» в последние часы летнего трансферного окна на правах годичной аренды перешел в «Ноттингем Форест». Это стало настоящей неожиданностью для некоторых сотрудников лондонского клуба, ведь они считали, что украинец останется.

Тем не менее, Дилейни отметил, что этот переход выгоден для всех: «Арсенал» избавился от игрока с большой зарплатой, который не вносил большого вклада в игру команды; «Ноттингем Форест» получил опытного футболиста, который может играть на нескольких позициях; а сам Александр будет получать больше игровой практики.

Ранее в Англии рассказали, что погубило карьеру Зинченко.

По теме:
Александр ЗИНЧЕНКО: Всегда поддержим схему, которую выбирает тренер сборной
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут продлил контракт с вингером
Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06 сентября 2025, 00:23 3
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 48
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
Футбол | 06.09.2025, 18:27
Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Prokop_Andriy
думаю всі сторони залишилися довольні від цього переходу
Ответить
0
Популярные новости
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 45
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 296
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем