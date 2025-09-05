Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Англия
05 сентября 2025, 15:32 |
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко

Том Маршал-Бейли упомянул один из матчей Арсенала

«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист SPORTbible и фанат лондонского «Арсенала» Том Маршал-Бейли назвал матч, который негативно повлиял на карьеру украинского защитника Александра Зинченко в составе «канониров», за которых тот выступал с 2022 по 2025 год.

«Я считаю, что матч, который, возможно, стал смертельным гвоздем в его карьере в «Арсенале», состоялся в сезоне-2022/23, когда мы приехали на «Энфилд» и вели в счете 2:0. Я искренне считал, что, когда мы повели со счетом 2:0, мы выиграем чемпионат. Мы не побеждали там с 2012 года, и я думал, что это наш момент. Мы доминировали в матче и заставили «Энфилд» замолчать. И, честно говоря, это был один из лучших наших матчей на «Энфилде», которые я видел.

Но когда Фирмино сравнял счет примерно за пять минут до конца матча, думаю, это действительно был поворотный момент в его карьере в «Арсенале», потому что, как по мне, тогда полностью проявились его слабые стороны в игре в обороне. И с тех пор, хотя это и может быть случайностью, соперники все чаще и чаще давили на нас именно с его фланга», – сказал журналист в интервью YouTube-каналу Forest Focus.

Ранее британский журналист заявил, что фанаты «Арсенала» виноваты в ситуации с Зинченко.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
