Луческу – самый возрастной тренер национальной команды в истории

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории, возглавлявшим национальную команду.

5 сентября состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Канады. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

На момент игры Луческу исполнилось 80 лет, 1 месяц и 7 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Роке Масполи (80 лет 1 месяц, 4 дня) и держался с 1997 года.

Тренерская карьера Луческу началась в 1979 году. С тех пор румынский специалист возглавлял такие клубы: «Корвинул», «Динамо» Бухарест, «Пиза», «Брешия», «Реджана», «Рапид», «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер», «зенит» и «Динамо» Киев.

На международном уровне дважды возглавлял сборные Румынии (1981-1986, с 2024 года) и Турции (2017-2019).

Дольше всего Луческу работал с «горняками» (2004–2016), с которыми завоевал 8 чемпионатов, 6 Кубков, 7 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09. С киевским «Динамо» (2020-2023) он завоевал по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку Украины.

В целом как тренер Мирча Луческу стал обладателем 35 трофеев: