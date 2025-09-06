Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу – самый возрастной тренер национальной команды в истории
Товарищеские матчи
06 сентября 2025, 18:16 | Обновлено 06 сентября 2025, 18:17
332
0

Луческу – самый возрастной тренер национальной команды в истории

80-летний Мирча установил рекорд в игре против сборной Канады

06 сентября 2025, 18:16 | Обновлено 06 сентября 2025, 18:17
332
0
Луческу – самый возрастной тренер национальной команды в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории, возглавлявшим национальную команду.

5 сентября состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Канады. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

На момент игры Луческу исполнилось 80 лет, 1 месяц и 7 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Роке Масполи (80 лет 1 месяц, 4 дня) и держался с 1997 года.

Тренерская карьера Луческу началась в 1979 году. С тех пор румынский специалист возглавлял такие клубы: «Корвинул», «Динамо» Бухарест, «Пиза», «Брешия», «Реджана», «Рапид», «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер», «зенит» и «Динамо» Киев.

На международном уровне дважды возглавлял сборные Румынии (1981-1986, с 2024 года) и Турции (2017-2019).

Дольше всего Луческу работал с «горняками» (2004–2016), с которыми завоевал 8 чемпионатов, 6 Кубков, 7 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09. С киевским «Динамо» (2020-2023) он завоевал по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку Украины.

В целом как тренер Мирча Луческу стал обладателем 35 трофеев:

  • Кубок УЕФА
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Украины (9)
  • Кубок Украины (7)
  • Суперкубок Украины (8)
  • Чемпионат Румынии (2)
  • Кубок Румынии (3)
  • Суперкубок Румынии
  • Чемпионат Турции (2)
  • Кубок Серии B
  • Суперкубок страны 404
По теме:
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
ВИДЕО. Малиновский забил за Дженоа впервые с позапрошлого сезона
Лаутар МАРТИНЕС: «Среди пяти лучших – это точно»
товарищеские матчи сборная Румынии по футболу сборная Канады по футболу Мирча Луческу статистика рекорд Галатасарай Динамо Киев Бешикташ Динамо Бухарест Пиза Интер Милан Рапид Бухарест Шахтер Донецк Брешия Реджана
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06 сентября 2025, 14:33 57
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь

Команды воспользовались паузой в чемпионате

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06 сентября 2025, 00:07 14
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ

«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ

Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Футбол | 06.09.2025, 18:35
Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 34
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем