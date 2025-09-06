Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 сентября 2025, 17:23
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру с Польшей U-18

Команда Александра Сытника выступает на международном турнире в Хорватии

УАФ

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

6 сентября в 18:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-17 и Польша U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2). Запланирован также матч против команды ОАЭ U-18 (9 сентября в 16:00).

По теме:
Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча (матч отменен)
Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Украина - Польша стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
