Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

6 сентября в 18:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-17 и Польша U-18.

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2). Запланирован также матч против команды ОАЭ U-18 (9 сентября в 16:00).

Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру с Польшей U-18