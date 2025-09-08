В субботу, 6 августа, состоялся матч международного турнира между сборной Украины U-17 и сборной Польши U-18.

Встреча прошла в Хорватии.

Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Дублем в составе украинской сборной отличился Кирилл Сердюк, у поляков дубль оформил Филип Скорб.

Международный турнир

2-й тур, 6 сентября 2025, Хорватия

18:00. Украина U17 – Польша U18 – 2:2

Голы: Кирилл Сердюк, 48, 69 – Филип Скорб, 38, 53

Видеообзор матча:

Видеозапись матча: