Украина U-17 – Польша U-18 – 2:2. Результативная ничья. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча между молодежными сборными Украины и Польши
В субботу, 6 августа, состоялся матч международного турнира между сборной Украины U-17 и сборной Польши U-18.
Встреча прошла в Хорватии.
Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Дублем в составе украинской сборной отличился Кирилл Сердюк, у поляков дубль оформил Филип Скорб.
Международный турнир
2-й тур, 6 сентября 2025, Хорватия
18:00. Украина U17 – Польша U18 – 2:2
Голы: Кирилл Сердюк, 48, 69 – Филип Скорб, 38, 53
Видеообзор матча:
Видеозапись матча:
