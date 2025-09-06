Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U17
06.09.2025 18:00 - : -
Польша U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 сентября в 18:00 матч 2-го тура юношеского турнира в Хорватии

Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

6 сентября в 18:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-17 и Польша U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2). Запланирован также матч против команды ОАЭ U-18 (9 сентября в 16:00).

Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча
Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор
Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник смотреть онлайн Украина - Польша
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
