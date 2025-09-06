СИННЕР: «Он тот, кто заставляет меня выходить на пределы возможностей»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
06 сентября 2025, 17:13 |
Янник провел пресс-конференцию после выхода в финал US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер провел пресс-конференцию после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале Открытого чемпионата США 2025:

– Можете обновить рассказать о травме и объяснить, почему вы покинули корт? В чем была суть проблемы?

– Я почувствовал небольшое подергивание после подачи, когда подавал во втором сете при счете 4:3. После медицинского тайм-аута чувствовал себя гораздо лучше, а в какой-то момент уже совсем ничего не ощущал. Я снова подавал в нормальном темпе, так что все было в порядке. Ничего серьезного. Я предпочел уйти с корта, потому что это было, знаете, в другом месте, не в том, что обычно. Так что все хорошо.

– Это был живот?

– Да, живот.

– Вопрос о Карлосе. Вы играли друг с другом – ну, фактически встречались на последних пяти турнирах, где оба участвовали, сталкивались в ресторанах. Бывает ли такое, что вам надоедает постоянно его видеть, быть рядом с ним?

– На корте мы рады видеть друг друга, потому что это значит, что, учитывая наш рейтинг, мы хорошо выступаем на турнирах. Вне корта мы иногда сталкиваемся. Не знаю, рады ли мы этому или нет, но думаю, это здорово. Как я всегда говорю, у нас отличные отношения и вне корта, и все между нами в порядке. И также обе команды – моя команда и его команда – просто много работают, но в то же время мы обычные люди. Так что это замечательно. Да, я с нетерпением жду следующей встречи.

– Янник, что бы вы назвали самыми большими улучшениями в его игре за последние пару лет и в вашей собственной игре за тот же период?

– Он сильно улучшил подачу. Я чувствую, что он подает гораздо лучше, с лучшей скоростью, а процент попаданий всегда очень высокий. Он стал намного стабильнее, потому что раньше было больше спадов и подъемов. Теперь он очень стабилен. Если посмотреть на турниры, он всегда проходит очень далеко. Так что много улучшений. Но я всегда говорю, что когда ты молод, один–два года дают огромную разницу. То же самое и со мной. Моя подача стала лучше. Игра у сетки улучшилась – она еще не там, где я бы хотел, но мы над этим работаем. И движение тоже, физическая форма лучше. Раньше я, возможно, немного страдал, если матч затягивался на три-четыре сета. Сейчас я чувствую себя нормально. Так что да, мы оба прогрессируем.

– Роджера Федерера много лет назад спросили, когда он и Рафаэль Надаль постоянно встречались друг с другом в финалах: «Нравится ли тебе этот вызов или ты предпочел бы играть с кем-то другим?» И он ответил: «Вы шутите? Конечно, я бы предпочел играть с кем-то полегче, чем все время с Рафа». Интересно, а у вас то же самое? Вам нравится снова и снова встречаться с Карлосом, решать, как обыграть друг друга? Или иногда хочется сыграть с кем-то другим в финале «Шлема»?

– Ну, и да, и нет. Как сказал Роджер, думаю, мы все думаем одинаково. Но я люблю такие вызовы. Мне нравится оказываться в таких ситуациях. Он тот, кто заставляет меня выходить на пределы возможностей, и это здорово, потому что тогда ты получаешь лучший возможный отклик как игрок. В последнее время мы играем друг с другом довольно часто. Поэтому все становится немного другим. Каждый раз, когда мы выходим на корт, мы знаем о большем количестве деталей, потому что либо он, либо я пытаемся подготовить матч тактически по-разному. Так что да. Но иногда тоже приятно не играть против него. Но, как я всегда говорил, это здорово для спорта – иметь соперничество, иметь, надеюсь, отличные матчи впереди. Посмотрим. Но я тот, кто любит такие вызовы, и мне нравится попадать в такие ситуации, чтобы посмотреть, как все сложится.

– Янник, вы показали много отличной статистики: пять подряд финалов на мейджорах, и еще одна – 27 подряд побед на хардовых турнирах GS. Не знаю, насколько вы обращаете внимание на статистику, но есть ли среди этих цифр те, которыми вы особенно гордитесь или которые вам особенно нравятся, ведь их достигли лишь немногие?

– Ну, потрясающая статистика. Я бы никогда не подумал, что смогу достичь этого, когда стал профессионалом, а теперь нахожусь здесь. Это удивительно. Думаю, пять подряд финалов Grand Slam – это здорово: стабильность и то, что я оказываюсь на поздних стадиях крупнейших турниров. Это потрясающе. Но в то же время я понимаю, что все, что сделано, уже сделано. Сейчас я здесь. У меня очень важный день в воскресенье. А дальше посмотрим.

Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим US Open 2025 пресс-конференция Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
