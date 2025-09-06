Теннисные доминаторы. Определена финальная пара US Open 2025 у мужчин

В ночь на 6 сентября завершились полуфинальные матчи Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряде.

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах одолел именитого Новака Джоковича.

В решающем поединке испанец сыграет против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера, который справился в четырех партиях с Феликсом Оже-Альяссимом.

Алькарас вышел в седьмой финал Grand Slam в карьере, в частности в третий подряд. Карлитос поборется за шестой трофей мейджора и второй в Нью-Йорке.

Синнер проведет шестой финал слэма и второй в США. Сейчас на счету Янника четыре титула GS. Он также является действующим чемпионом US Open.

На пути к финалу Открытого чемпионата США Алькарас не отдал ни одного сета. Синнер за шесть матчей проиграл две партии.

Алькарас и Синнер играли между собой 14 раз. Счет 9:5 в пользу испанца. На харде – 6:2, ведет Карлос. На Grand Slam – 3:2, в пользу Алькараса. В финальных поединках на уровне Тура также преимущество у испанца – 4:2.

В 2025 году Алькарас и Синнер провели уже четыре очных противостояния. В финале грунтового Мастерса в Риме и финале Ролан Гаррос победил Карлос, в матче за трофей Уимблдона викторию отпраздновал Янник, а в финале тысячника в Цинциннати победил испанец (итальянец снялся в первом сете из-за болезни).

US Open 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [25] – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:7 (4:7), 2:6

