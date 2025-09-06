Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французская пресса: Украинцы были слишком напуганы, чтобы создать проблемы
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 17:27 |
402
0

Французская пресса: Украинцы были слишком напуганы, чтобы создать проблемы

Подопечные Дидье Дешама одолели «сине-желтых» со счетом 2:0 в первом матче отбора на ЧМ-2026

06 сентября 2025, 17:27 |
402
0
Французская пресса: Украинцы были слишком напуганы, чтобы создать проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификации в ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Франции. Подопечные Дидье Дешама одолели «сине-желтую» команду со счетом 2:0.

После победы во Вроцлаве французские СМИ опубликовали материал, в котором оценили результат своей команды. Пресса отмечает важность этой победы, однако делает акцент на не самой яркой игре от подопечных Дешама:

«Победа над самым сильным соперником в группе откроет новые возможности для квалификации на чемпионат мира 2026 года. Команда Дешама, лидерами которой стали Олизе и Мбаппе, действовала уверенно, хотя игра команды и не была яркой.

Благодаря своей игре в одно касание и умению правильно выбирать позицию, Олизе оказал вице-чемпионам мира огромную услугу, забив в ворота сборной Украины. Восемь минут спустя Майкл был близок к тому, чтобы удвоить преимущество, но Трубин совершил великолепный сейв.

Подопечные Дешама полностью контролировали ситуацию и не дрогнули, благодаря Килиану Мбаппе, который уверенно стоял на ногах. «Синие» вернулись в раздевалку, ведя в перерыве против украинцев, которых поддерживала вся страна, но которые были слишком напуганы, чтобы представлять хоть малейшую опасность для Майка Меньяна.

На стадионе, где все болели за «хозяев», концовка матча потрясла несколько растерявшихся «синих». В такие моменты таланта может быть достаточно. И Килиан Мбаппе напомнил нам об этом.

После длинной передачи от Тчуамени капитан легко переиграл Забарного и красивым ударом переиграл Трубина (0:2, 82 минута). Неудержим. Этот гол окончательно заставил молчать вроцлавский стадион и закрепил победу французов», – считают во Франции.

По теме:
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
«Вы себя уважаете?». СМИ уничтожили тренера сборной Азербайджана
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция
Николай Титюк Источник: Le Figaro
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 19:52 30
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 06 сентября 2025, 17:44 1
Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 6 сентября в 20:00 по Киеву

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции
Футбол | 06.09.2025, 12:00
Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции
Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
05.09.2025, 08:23 5
Теннис
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 41
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем