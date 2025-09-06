Французская пресса: Украинцы были слишком напуганы, чтобы создать проблемы

5 сентября состоялся матч первого тура квалификации в ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Франции. Подопечные Дидье Дешама одолели «сине-желтую» команду со счетом 2:0.

После победы во Вроцлаве французские СМИ опубликовали материал, в котором оценили результат своей команды. Пресса отмечает важность этой победы, однако делает акцент на не самой яркой игре от подопечных Дешама:

«Победа над самым сильным соперником в группе откроет новые возможности для квалификации на чемпионат мира 2026 года. Команда Дешама, лидерами которой стали Олизе и Мбаппе, действовала уверенно, хотя игра команды и не была яркой.

Благодаря своей игре в одно касание и умению правильно выбирать позицию, Олизе оказал вице-чемпионам мира огромную услугу, забив в ворота сборной Украины. Восемь минут спустя Майкл был близок к тому, чтобы удвоить преимущество, но Трубин совершил великолепный сейв.

Подопечные Дешама полностью контролировали ситуацию и не дрогнули, благодаря Килиану Мбаппе, который уверенно стоял на ногах. «Синие» вернулись в раздевалку, ведя в перерыве против украинцев, которых поддерживала вся страна, но которые были слишком напуганы, чтобы представлять хоть малейшую опасность для Майка Меньяна.

На стадионе, где все болели за «хозяев», концовка матча потрясла несколько растерявшихся «синих». В такие моменты таланта может быть достаточно. И Килиан Мбаппе напомнил нам об этом.

После длинной передачи от Тчуамени капитан легко переиграл Забарного и красивым ударом переиграл Трубина (0:2, 82 минута). Неудержим. Этот гол окончательно заставил молчать вроцлавский стадион и закрепил победу французов», – считают во Франции.