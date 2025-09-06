Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 сентября 2025, 16:47
ФОТО. 70 девушек за ночь и костюмы кроликов: ночная жизнь Ламина Ямаля

Ламин Ямаль берет от жизни все

ФОТО. 70 девушек за ночь и костюмы кроликов: ночная жизнь Ламина Ямаля
Instagram. Ламин Ямаль

Стали известны подробности ночной жизни и предпочтений 18-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Жорди Мартин широко освещает светские скандалы, в частности, именно он активно сообщал о громком расставании Шакиры и Пике. В своем новом видео на YouTube он рассказал следующее:

«25 и 26 августа «Барселона» дала команде два выходных. Мартин утверждает, что Ламин воспользовался случаем, чтобы отправиться в Марбелью в Севилье со своим другом Сохаибом и двоюродным братом Мохамедом, чтобы насладиться андалузской ночной жизнью без своей девушки Ники Николь.

Реакция его девушки? «Она садится в самолет и улетает в Аргентину, расстроенная, злая, возмущенная. И мы знаем, что сделал Ламин Ямаль», — заявил Мартин.

Он утверждает, что в Севилье Ямаль встретился с Фатиньо, родственником одноклубника Ансу Фати, который сейчас выступает за «Монако». По словам Мартина, именно Фатиньо принимал их и организовал два дня шумных вечеринок для Ламина и его друзей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По словам папарацци, в Барселоне Ямаль обычно посещает ресторан Jacqueline, а его стандартная практика – брать номера телефонов всех гостей на приватных вечеринках с политикой «без телефонов».

«Мне также утверждают, что когда он приглашает девушек на свои приватные вечеринки в Барселоне, он просит, чтобы они наряжались в костюмы кроликов», – заявил Мартин.

Далее он сказал о последней поездке Ямаля в Севилью: «Они нанимают и просят девушек для своих приватных вечеринок. Очень много девушек. Когда я говорю много, я имею в виду, что фотографировал Ламина Ямаля на вечеринках, где было очень много девушек. В последний раз, когда я снимал Ямаля на одной из его вечеринок в Барселоне, там было 70 девушек».

На следующий день, 25-го, по словам Мартина, они отправились из Севильи в Марбелью, где, как сообщается, тусовались в клубе FITZ до утра, прежде чем 26-го Ламин вернулся в Барселону.

В конечном счете, он говорит, что не знает наверняка, действительно ли Ямаль и Николь окончательно расстались.

Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
