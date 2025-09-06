АЛЬКАРАС: «Роджер однажды мне сказал: Не нужно думать о 35–38 годах»

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата США 2025:

– Карлитос, поздравляю. Отлично сыграно. Впервые вышел в финал турнира Grand Slam, не проиграв ни сета. Интересно, как вы себя чувствуете по этому поводу и отражает ли это, на ваш взгляд, новый уровень профессионализма для вас на мейджорах в этом году?

– Ну, да, для меня это здорово. Это то, над чем я работаю: стабильность – в матчах, на турнирах, в году в целом. Просто не иметь взлетов и падений в матче, а уровень, с которого я начинаю матч, держать очень высоким на протяжении всей игры. Думаю, на этом турнире у меня это получается, чем я очень горжусь. Посмотрим дальше. Но, да, наверное, я просто становлюсь более зрелым. Я все лучше узнаю себя – что мне нужно на корте и вне корта. Думаю, то, что я делаю вне корта, я делаю очень хорошо, и это сильно помогает показывать лучший теннис. Думаю, становится лучше.

– Карлос, учитывая, что последние пару матчей с Новаком сложились не в вашу пользу, и вы еще не обыгрывали его на харде, вы были сегодня более нервным, чем обычно на этом турнире?

– Ну, наверное, да, но не из-за прошлых матчей против него. Больше потому, что я играю полуфинал. Я играю против Новака. Это нелегко – играть против него, честно говоря. Сложно не думать о том, какой он легендарный теннисист, чего он достиг в своей карьере. Это делает встречу с ним еще труднее. Но я очень рад одержать первую победу над ним на харде и выйти еще в один финал здесь. Сегодня я не чувствовал особого волнения – только чуть-чуть из-за этого.

– Карлос, как бы вы описали самые большие улучшения, которые вы сделали за последние пару лет, и которые сделал Янник Синнер?

– Ну, не знаю. Думаю, физически он сильно прибавил, и это очевидно. Это не было секретом – он сам говорил, что ему нужно улучшать физические кондиции. И думаю, за последний год-два он очень прибавил физически. Его матчи очень требовательны физически, но он способен играть на 100% два, три, четыре часа. Думаю, это его самое большое улучшение за последние годы. А для меня – это стабильность, отсутствие тех взлетов и падений в матчах. Вне корта я тоже сильно прибавил и понял, насколько важно заботиться обо всех деталях, чтобы быть идеальным. Думаю, это мое самое большое улучшение.

– В любом случае, молодец. Возможно, в финале будет Янник [вопрос был задан до матча Синнера и Оже, в котором победу одержал итальянец – ред.] Если так, то сколько вы возьмете из прошлых двух матчей, будете ли их пересматривать, или это будет совершенно другой матч?

– Ну, посмотрим. Но да, я всегда беру что-то из прошлых матчей. Если я играю с Янником, то, конечно, я возьму на заметку то, что было в последних матчах против него – в последнем или последних трех. Я посмотрю, что сделал неправильно, что сделал хорошо в тех матчах, чтобы подойти к финалу в правильном ключе. Посмотрим.

– Карлос, поздравляю. Интересно, если вы выиграете US Open, сохраните ли вы эту стрижку?

– Увидите. Увидите. Сюрприз, сюрприз.

– Карлос, ожидается, что в воскресенье на финале будет Дональд Трамп. Как вы думаете, каково будет играть в теннис перед действующим президентом США?

– Ну, думаю, это привилегия для турниров – иметь президентов разных стран, которые поддерживают турнир, поддерживают теннис и сам матч. Для меня играть перед ним… Честно говоря, я постараюсь сосредоточиться и не думать об этом. Не хочу, чтобы это вызвало у меня волнение. Но думаю, посещение теннисного матча президентом – это здорово для тенниса, когда он приходит на финал.

– Карлос, Новаку 38 лет, и он сыграл в этом году четыре полуфинала на мейджорах. Хотели бы вы играть в 38? Думаете, это хорошая идея для вас? И что для вас значит достигать такого уровня в таком возрасте?

– Ну, слава Богу, для меня это еще очень далеко. Один человек однажды сказал мне: не нужно думать о 35–38 годах, о том, что будешь играть в таком возрасте. Он сказал: надо концентрироваться на следующих пяти годах – с настоящего момента и до 27. А когда мне будет 27, тогда думать еще о пяти. Так что не нужно думать на 15–20 лет вперед, а идти год за годом или максимум думать на пять лет. Посмотрим, до какого возраста я буду играть. Я постараюсь заботиться о своем теле настолько хорошо, насколько смогу сейчас, чтобы у меня впереди было еще много лет.

– Что вы думаете о том, чего он достиг – почти в 40 лет, и выход в четыре полуфинала?

– Это впечатляет. Это впечатляет, что он сделал в этом году на мейджорах – достиг полуфинала на каждом, бросает нам вызов так, как делает это сейчас. Это впечатляет. Я всегда говорю: он выглядит физически как 20–25-летний. Поддерживать такой уровень в 38 лет – это впечатляет.

– Можете сказать, кто это был – кто сказал вам про «пять лет»? И отдельно хотел спросить про вашу подачу. Сейчас это самое большое доверие, которое вы когда-либо чувствовали к своей подаче?

– Ну, это был Роджер [Федерер – ред.]. Думаю, это лучший человек, который мог мне такое сказать, и я постараюсь следовать его словам. И да, наверное, это лучший уровень или лучшее ощущение, которое у меня было на теннисном турнире или за год. Постараюсь сохранить это.