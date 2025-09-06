Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: «Роджер однажды мне сказал: Не нужно думать о 35–38 годах»
US Open
06 сентября 2025, 16:54 |
311
0

АЛЬКАРАС: «Роджер однажды мне сказал: Не нужно думать о 35–38 годах»

Карлос провел пресс-конференцию после победы над Джоковичем в полуфинале US Open

06 сентября 2025, 16:54 |
311
0
АЛЬКАРАС: «Роджер однажды мне сказал: Не нужно думать о 35–38 годах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас провел пресс-конференцию после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата США 2025:

– Карлитос, поздравляю. Отлично сыграно. Впервые вышел в финал турнира Grand Slam, не проиграв ни сета. Интересно, как вы себя чувствуете по этому поводу и отражает ли это, на ваш взгляд, новый уровень профессионализма для вас на мейджорах в этом году?

– Ну, да, для меня это здорово. Это то, над чем я работаю: стабильность – в матчах, на турнирах, в году в целом. Просто не иметь взлетов и падений в матче, а уровень, с которого я начинаю матч, держать очень высоким на протяжении всей игры. Думаю, на этом турнире у меня это получается, чем я очень горжусь. Посмотрим дальше. Но, да, наверное, я просто становлюсь более зрелым. Я все лучше узнаю себя – что мне нужно на корте и вне корта. Думаю, то, что я делаю вне корта, я делаю очень хорошо, и это сильно помогает показывать лучший теннис. Думаю, становится лучше.

– Карлос, учитывая, что последние пару матчей с Новаком сложились не в вашу пользу, и вы еще не обыгрывали его на харде, вы были сегодня более нервным, чем обычно на этом турнире?

– Ну, наверное, да, но не из-за прошлых матчей против него. Больше потому, что я играю полуфинал. Я играю против Новака. Это нелегко – играть против него, честно говоря. Сложно не думать о том, какой он легендарный теннисист, чего он достиг в своей карьере. Это делает встречу с ним еще труднее. Но я очень рад одержать первую победу над ним на харде и выйти еще в один финал здесь. Сегодня я не чувствовал особого волнения – только чуть-чуть из-за этого.

– Карлос, как бы вы описали самые большие улучшения, которые вы сделали за последние пару лет, и которые сделал Янник Синнер?

– Ну, не знаю. Думаю, физически он сильно прибавил, и это очевидно. Это не было секретом – он сам говорил, что ему нужно улучшать физические кондиции. И думаю, за последний год-два он очень прибавил физически. Его матчи очень требовательны физически, но он способен играть на 100% два, три, четыре часа. Думаю, это его самое большое улучшение за последние годы. А для меня – это стабильность, отсутствие тех взлетов и падений в матчах. Вне корта я тоже сильно прибавил и понял, насколько важно заботиться обо всех деталях, чтобы быть идеальным. Думаю, это мое самое большое улучшение.

– В любом случае, молодец. Возможно, в финале будет Янник [вопрос был задан до матча Синнера и Оже, в котором победу одержал итальянец – ред.] Если так, то сколько вы возьмете из прошлых двух матчей, будете ли их пересматривать, или это будет совершенно другой матч?

– Ну, посмотрим. Но да, я всегда беру что-то из прошлых матчей. Если я играю с Янником, то, конечно, я возьму на заметку то, что было в последних матчах против него – в последнем или последних трех. Я посмотрю, что сделал неправильно, что сделал хорошо в тех матчах, чтобы подойти к финалу в правильном ключе. Посмотрим.

– Карлос, поздравляю. Интересно, если вы выиграете US Open, сохраните ли вы эту стрижку?

– Увидите. Увидите. Сюрприз, сюрприз.

– Карлос, ожидается, что в воскресенье на финале будет Дональд Трамп. Как вы думаете, каково будет играть в теннис перед действующим президентом США?

– Ну, думаю, это привилегия для турниров – иметь президентов разных стран, которые поддерживают турнир, поддерживают теннис и сам матч. Для меня играть перед ним… Честно говоря, я постараюсь сосредоточиться и не думать об этом. Не хочу, чтобы это вызвало у меня волнение. Но думаю, посещение теннисного матча президентом – это здорово для тенниса, когда он приходит на финал.

– Карлос, Новаку 38 лет, и он сыграл в этом году четыре полуфинала на мейджорах. Хотели бы вы играть в 38? Думаете, это хорошая идея для вас? И что для вас значит достигать такого уровня в таком возрасте?

– Ну, слава Богу, для меня это еще очень далеко. Один человек однажды сказал мне: не нужно думать о 35–38 годах, о том, что будешь играть в таком возрасте. Он сказал: надо концентрироваться на следующих пяти годах – с настоящего момента и до 27. А когда мне будет 27, тогда думать еще о пяти. Так что не нужно думать на 15–20 лет вперед, а идти год за годом или максимум думать на пять лет. Посмотрим, до какого возраста я буду играть. Я постараюсь заботиться о своем теле настолько хорошо, насколько смогу сейчас, чтобы у меня впереди было еще много лет.

– Что вы думаете о том, чего он достиг – почти в 40 лет, и выход в четыре полуфинала?

– Это впечатляет. Это впечатляет, что он сделал в этом году на мейджорах – достиг полуфинала на каждом, бросает нам вызов так, как делает это сейчас. Это впечатляет. Я всегда говорю: он выглядит физически как 20–25-летний. Поддерживать такой уровень в 38 лет – это впечатляет.

– Можете сказать, кто это был – кто сказал вам про «пять лет»? И отдельно хотел спросить про вашу подачу. Сейчас это самое большое доверие, которое вы когда-либо чувствовали к своей подаче?

– Ну, это был Роджер [Федерер – ред.]. Думаю, это лучший человек, который мог мне такое сказать, и я постараюсь следовать его словам. И да, наверное, это лучший уровень или лучшее ощущение, которое у меня было на теннисном турнире или за год. Постараюсь сохранить это.

По теме:
АНИСИМОВА: «Соболенко выражает эмоции? Мне все равно, что делает соперница»
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
СИННЕР: «Он тот, кто заставляет меня выходить на пределы возможностей»
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович US Open 2025 пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05 сентября 2025, 18:53 33
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией

Подопечные Реброва проведут первый поединок квалификации 5 сентября в Польше

Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06 сентября 2025, 14:33 57
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь

Команды воспользовались паузой в чемпионате

Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05.09.2025, 20:09
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Во 2-м сете канадец задавил. Видеообзор
Теннис | 06.09.2025, 12:07
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Во 2-м сете канадец задавил. Видеообзор
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Во 2-м сете канадец задавил. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 3
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 1
Бокс
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 44
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем