Джокович пояснил, почему проиграл Алькарасу в полуфинале US Open 2025

Именитый Новак Джокович на пресс-конференции прокомментировал поражение Карлосу Алькарасу в полуфинале Открытого чемпионата США 2025:

– Новак, то, чего вы добились на мейджорах в этом году, вызвало бы зависть у любого игрока Тура, кроме, наверное, двух. Как вы оцениваете то, чего добились, и достаточно ли этого будет для вас в будущем?

– Думаю, вы правы. Знаете, я проиграл три полуфинала из четырех на Grand Slam этим парням. Они просто слишком хороши, играют на очень высоком уровне. К сожалению, после второго сета у меня кончились силы. Думаю, у меня было достаточно энергии, чтобы бороться с ним и держать его ритм два сета. После этого я просто выдохся, а он продолжал. Так что это примерно то, что я чувствовал в этом году и с Янником. Да, формат до трех побед делает для меня очень трудными матчи с ними, особенно если это решающие стадии слэмов.

– Достаточно ли этого будет для вас в будущем на мейджорах?

– Думаю, я доволен своим уровнем тенниса, но это, знаете, физика. Как я уже говорил после четвертьфинала на пресс-конференции, я сказал вам, что сделаю все возможное, чтобы привести свое тело в форму, чтобы выдерживать этот уровень и этот ритм столько часов, сколько потребуется. Но этого оказалось недостаточно. К сожалению, это то, что на данном этапе моей карьеры я не могу контролировать. Я могу сделать только столько, сколько могу. И да, мне будет очень трудно в будущем преодолеть барьер Синнера и Алькараса в матчах до трех побед в сетах на GS. Думаю, у меня больше шансов в формате до двух сетов, но до трех – это тяжело. Я не сдаюсь на мейджорах в этом смысле. Сказав это, я буду продолжать бороться и пытаться выходить в финалы и бороться хотя бы за еще один трофей. Но это будет очень, очень трудная задача.

– Как вы оцениваете их прогресс и прогресс Карлоса, который вы видели сегодня?

– Ну, ожидаемо, что молодые игроки улучшаются. Эти двое сейчас лучшие в мире. И если ты не прогрессируешь, значит, что-то идет не так. Нужно под это подстраиваться и вносить изменения. Но у них, похоже, очень хорошая команда, очень хорошая стратегия тренировок и подхода к теннису, и результаты это подтверждают. Нет сомнений, что они становятся все лучше и лучше каждый год, и, честно говоря, это тоже ожидаемо. В этом нет ничего необычного.

– Новак, после поражения от Янника на Уимблдоне вы были очень философски настроены. Интересно, каковы ваши чувства сейчас? Похожи ли они или отличаются от тех?

– Для меня все довольно просто. Думаю, чтобы не повторяться, я ответил на первый вопрос – что действительно произошло сегодня. Конечно, это раздражает, когда на корте ты не можешь держать этот уровень физически. Но в то же время это тоже, наверное, ожидаемо. Это приходит со временем и с возрастом. Но я все еще наслаждаюсь азартом соревнований. Сегодня я снова получил потрясающую поддержку от зрителей на корте. Очень благодарен за это. Я действительно получил удовольствие, и это одна из главных причин, почему я продолжаю. Любовь, которую я получаю по всему миру в последние пару лет, потрясающая.

– Сколько удовольствия вам доставляет игра, когда люди так вас любят? Достаточно ли этого для вас?

– Да, я действительно получал удовольствие, особенно во втором сете, соревнуясь с Карлосом в потрясающих розыгрышах. Публика была вовлечена, и все было довольно близко. Но он был просто лучше в важных моментах. Конечно, никогда не приятно проигрывать теннисный матч, но в то же время, если уж проигрывать кому-то, то этим двоим, потому что я знаю, что на данный момент они просто сильнее. Так что остается только пожать им руку и сказать: «Молодцы».

– Мне интересно про физическую сторону в этом году. Были ли моменты в турнире, когда вы как будто «натыкались на стену», или это больше накапливалось по ходу турнира?

– Это в основном накопительный эффект. Почти в каждом матче что-то происходит, что нужно решать и с чем нужно справляться. Но в целом я просто выдохся. К счастью, у меня не было травмы, которая помешала бы мне играть сегодня, жалоб нет. Но уровень физической готовности оказался недостаточным для Карлоса.

– Есть ли у вас представление о планах между этим моментом и Австралией?

– Австралия еще далеко. По крайней мере на этом этапе карьеры я не думаю так далеко, если честно. Не знаю. Я планирую сыграть в Афинах, это точно. А кроме этого пока вопрос, куда я поеду и что буду делать.

– Вы сказали, что в формате до двух побед в сетах можете дольше держаться против них. Значит ли это, что в следующем году вы будете играть больше таких турниров?

– Посмотрим. Я должен обсудить это со своей командой. Но это ощущение у меня определенно есть после сезона мейджоров в этом году. Не то чтобы я собирался пропускать слэмы. Я все еще хочу играть на Grand Slam, весь сезон мейджоров в следующем году. Посмотрим, получится ли это или нет. Потому что мейджоры есть мейджоры – они отличаются от любого другого турнира. Это опоры нашего спорта, самые важные турниры. Но да, я, конечно, больше верю в свои шансы в формате до двух сетов – недельные турниры или Мастерсы, где турнир длится почти две недели и есть несколько дней между матчами. Это может мне помочь в противостоянии с ними.