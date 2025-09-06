Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новак Джокович – Карлос Алькарас. Полуфинал US Open 2025. Видеообзор матча
US Open
06 сентября 2025, 02:47 |
9
0

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Полуфинал US Open 2025. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Полуфинал US Open 2025. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

5 сентября вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас переиграл именитого Новака Джоковича в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025.

Испанец добыл победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа и 26 минут. Алькарас и Джокович провели девятое очное противостояние – Карлос в четвертый раз одолел Ноле и впервые на харде.

В финале US Open Алькарас поборется против победителя поединка Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим.

🏆 US Open 2025. 1/2 финала

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:7 (4:7), 2:6

Видеообзор матча

Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
