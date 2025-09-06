Новак Джокович – Карлос Алькарас. Полуфинал US Open 2025. Видеообзор матча

5 сентября вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас переиграл именитого Новака Джоковича в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025.

Испанец добыл победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа и 26 минут. Алькарас и Джокович провели девятое очное противостояние – Карлос в четвертый раз одолел Ноле и впервые на харде.

В финале US Open Алькарас поборется против победителя поединка Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим.

🏆 US Open 2025. 1/2 финала

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:7 (4:7), 2:6

Видеообзор матча