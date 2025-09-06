Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель

По информации французских СМИ, вингер сборной Франции и ПСЖ Усман Дембеле пропустить не менее шести недель из-за повреждения ноги.

Лидер парижан вышел на второй тайм матча отбора ЧМ-2026 против Украины, однако был заменен на 81-й минуте.

При этом известно, что руководство парижан крайне недовольно отношением тренера сборной Франции Дидье Дешама к Дембеле, который приехал в команду с травмой.

В ПСЖ надеялись, что наставник не будет выпускать Усмана в сентябрьских матчах отбора.

Усман является одним из топ-игроков минувшего и нынешнего сезонов в Европе, претендуя на Золотой мяч.