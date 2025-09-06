Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич раскритиковал Судакова и защитил Забарного после матча сборной
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 15:19 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:31
1904
2

Маркевич раскритиковал Судакова и защитил Забарного после матча сборной

Известный специалист разобрал пропущенные голы «сине-желтых» в противостоянии с Францией

06 сентября 2025, 15:19 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:31
1904
2
Маркевич раскритиковал Судакова и защитил Забарного после матча сборной
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру сборной в матче квалификации к ЧМ-2026, где подопечные Реброва уступили Франции со счетом 0:2:

– Давайте разберем пропущенные голы. Кто виноват в том, что Олисе так спокойно пробежал из центра поля в штрафную и забил?

– Судакову надо было бежать назад, а не пешком идти. Георгий явно не успел за оппонентом. Нельзя оставлять соперника одного за 12 метров перед воротами, чтобы он спокойно пробивал без сопротивления. Тренерский штаб обязательно разберет этот момент.

– Мог ли Забарный сыграть лучше в моменте с голом Мбаппе?

– Нет. Преимущество всегда у нападающего, бегущего лицом к воротам. Тем более у Мбаппе фантастическая скорость, ему нужно было просто пробросить мяч, что он и сделал. Я совершенно не виню Забарного.

– Как вам ход Реброва после первого тайма, когда Гуцуляк и Зубков поменялись флангами?

– Ребров дал возможность Гуцуляку поиграть на своем привычном месте и у Алексея это неплохо получилось, – подытожил Маркевич.

9 сентября состоится два матча второго тура в группе B, где Украина сыграет против Азербайджана, а Франция встретится со сборной Исландии. «Сине-желтые» проведут свой поединок на Республиканском стадионе в Баку в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
«Вы себя уважаете?». СМИ уничтожили тренера сборной Азербайджана
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Гаттузо ударил игроков сборной Италии в перерыве матча с Эстонией
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Мирон Маркевич Георгий Судаков Майкл Олисе Илья Забарный Килиан Мбаппе Алексей Гуцуляк Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 33
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:09 33
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»

Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 06.09.2025, 15:27
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trishovich
Судак аматор в Бенфике будут его фанаты гнобить
Ответить
+5
Ondu
Судак отвратительно сыграл,Заба тоже должен был лучше играть если претендует на звание какой то там звезды.
Ответить
+2
Популярные новости
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 1
Бокс
Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
05.09.2025, 08:23 5
Теннис
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 41
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем