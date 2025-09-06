Маркевич раскритиковал Судакова и защитил Забарного после матча сборной

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру сборной в матче квалификации к ЧМ-2026, где подопечные Реброва уступили Франции со счетом 0:2:

– Давайте разберем пропущенные голы. Кто виноват в том, что Олисе так спокойно пробежал из центра поля в штрафную и забил?

– Судакову надо было бежать назад, а не пешком идти. Георгий явно не успел за оппонентом. Нельзя оставлять соперника одного за 12 метров перед воротами, чтобы он спокойно пробивал без сопротивления. Тренерский штаб обязательно разберет этот момент.

– Мог ли Забарный сыграть лучше в моменте с голом Мбаппе?

– Нет. Преимущество всегда у нападающего, бегущего лицом к воротам. Тем более у Мбаппе фантастическая скорость, ему нужно было просто пробросить мяч, что он и сделал. Я совершенно не виню Забарного.

– Как вам ход Реброва после первого тайма, когда Гуцуляк и Зубков поменялись флангами?

– Ребров дал возможность Гуцуляку поиграть на своем привычном месте и у Алексея это неплохо получилось, – подытожил Маркевич.

9 сентября состоится два матча второго тура в группе B, где Украина сыграет против Азербайджана, а Франция встретится со сборной Исландии. «Сине-желтые» проведут свой поединок на Республиканском стадионе в Баку в 19:00 по киевскому времени.