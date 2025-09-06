Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:14
1136
3

Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией

Игрока признали Львом матча

06 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:14
1136
3
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По итогам матча 1-го тура отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2) лучшим игроком в составе сборной Украины признали защитника Илью Забарного.

Игрок доволен, что команда создавала моменты и хорошо выходила из обороны.

«Хотелось добыть позитивный результат, но это футбол. Что есть, то есть, будем побеждать в следующих матчах. Моменты были, нужно было забивать свое. Главное, что были моменты, что выходили из обороны. Хороший матч, много молодых игроков, дебютантов, которые получили свой опыт».

«Важно привлекать новых игроков, у нас хорошая и перспективная команда. Лев матча? Приятно, что болельщики ценят и отмечают», – сказал Забарный.

Для игрока это третья подряд награда Лев матча.

По теме:
«Вы себя уважаете?». СМИ уничтожили тренера сборной Азербайджана
Гаттузо ударил игроков сборной Италии в перерыве матча с Эстонией
Маркевич раскритиковал Судакова и защитил Забарного после матча Украины
Илья Забарный Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 06 сентября 2025, 15:27 1
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 12
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Жаль , що більше "левів" на полі не знайшлось. Ну, хіба що Зінченко і Гуцуляк з Трубіним...
Ответить
-1
aleks8-48
Віддай того Лева Трубіну або Зінченко,це буде справедливівше.
Ответить
-3
u6464u
не лев матчу , а привоз матчу, мені соромно за Забарного, дурак той хто його назвав  левом матчу , так бездарно зіграти против Мбаппе в другому голі міг тільки тактично не підготовлений футболіст , Ребров , дай йому підзатильника , візьми приклад з Гаттузо.)))
Ответить
-4
Популярные новости
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 1
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 3
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 33
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем