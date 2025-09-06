Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Игрока признали Львом матча
По итогам матча 1-го тура отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2) лучшим игроком в составе сборной Украины признали защитника Илью Забарного.
Игрок доволен, что команда создавала моменты и хорошо выходила из обороны.
«Хотелось добыть позитивный результат, но это футбол. Что есть, то есть, будем побеждать в следующих матчах. Моменты были, нужно было забивать свое. Главное, что были моменты, что выходили из обороны. Хороший матч, много молодых игроков, дебютантов, которые получили свой опыт».
«Важно привлекать новых игроков, у нас хорошая и перспективная команда. Лев матча? Приятно, что болельщики ценят и отмечают», – сказал Забарный.
Для игрока это третья подряд награда Лев матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по Киеву
Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате