Вернидуб рассказал, что ждет сборную Украины после фиаско от французов

Известный тренер Юрий Вернидуб рассказал о перспективах сборной Украины в отборе на ЧМ-2025 после поражения от Франции.

– В параллельном матче нашей группы наш следующий соперник Азербайджан разгромно проиграл Исландии (0:5). Что думаете о турнирных перспективах сборной Украины?

– Будет очень интересная борьба. Если Исландия одерживает победу с таким счетом, то просто с ними точно не будет. Но для начала нам нужно сыграть против Азербайджана на качественном уровне, взять свои очки и двигаться дальше. Думаю, мы будем с Исландией бороться за второе место, шансы у нас есть. Будем всей страной болеть за наших ребят. Я уверен, что у них все получится.

– Как думаете, в матче с Азербайджаном будет большая ротация в составе сборной Украины или, учитывая травмы, выйдут те, кто играл с Францией со старта?

– Да почему? Игроки, которые вышли на замену, выглядели неплохо. Мне Очеретько очень понравился, да и Волошин не пропал. Есть кем провести ротацию, но над этим вопросом уже главный тренер будет думать. Мы играем против Азербайджана 9 сентября и за это время можно восстановиться.

– Как будет развиваться игра против Азербайджана, что нас там ожидает?

– Думаю, Азербайджан будет действовать от обороны, возможно, даже будет играть в пять защитников. Но у нас неплохая линия атаки, хороший центр, поэтому мы должны раскрыть защиту соперника и выиграть. А как оно будет, узнаем 9 числа. Не хочу говорить заранее, чтобы не сглазить.