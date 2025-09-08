Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб рассказал, что ждет сборную Украины после фиаско от французов
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 21:20 |
456
0

Бывший тренер считает, что «сине-желтые» будут бороться за второе место

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Известный тренер Юрий Вернидуб рассказал о перспективах сборной Украины в отборе на ЧМ-2025 после поражения от Франции.

– В параллельном матче нашей группы наш следующий соперник Азербайджан разгромно проиграл Исландии (0:5). Что думаете о турнирных перспективах сборной Украины?

– Будет очень интересная борьба. Если Исландия одерживает победу с таким счетом, то просто с ними точно не будет. Но для начала нам нужно сыграть против Азербайджана на качественном уровне, взять свои очки и двигаться дальше. Думаю, мы будем с Исландией бороться за второе место, шансы у нас есть. Будем всей страной болеть за наших ребят. Я уверен, что у них все получится.

– Как думаете, в матче с Азербайджаном будет большая ротация в составе сборной Украины или, учитывая травмы, выйдут те, кто играл с Францией со старта?

– Да почему? Игроки, которые вышли на замену, выглядели неплохо. Мне Очеретько очень понравился, да и Волошин не пропал. Есть кем провести ротацию, но над этим вопросом уже главный тренер будет думать. Мы играем против Азербайджана 9 сентября и за это время можно восстановиться.

– Как будет развиваться игра против Азербайджана, что нас там ожидает?

– Думаю, Азербайджан будет действовать от обороны, возможно, даже будет играть в пять защитников. Но у нас неплохая линия атаки, хороший центр, поэтому мы должны раскрыть защиту соперника и выиграть. А как оно будет, узнаем 9 числа. Не хочу говорить заранее, чтобы не сглазить.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
Юрий Вернидуб сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
