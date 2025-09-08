Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции

Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук выбрал худшего игрока сборной Украины в матче против французов.

«По Калюжному было очень трудно играть с первых минут против команды такого уровня. Это абсолютно не его уровень. Мне кажется, что с этим футболистом уже немного заигрались. Да, Иван симпатичный игрок, который подкупает своей самоотдачей. Калюжный – лев из львов, но это не его прайд. Его прайд – это команды уровня прошлогодней Александрии или нынешнего Металлиста 1925, при всем уважении к этим клубам.

Полузащитник такого плана против столь быстрой команды, которая фактически и не принимает мяч в средней зоне, по сути и не нужен. На этой позиции нужен быстрый игрок, который помогал бы своим партнерам, сам умел играть на атаку, обострять. Но это не козыри Калюжного.

В современном футболе игроки типа покойного Гусина, Тимощука или Степаненко – это уже рудименты. То же самое касается и Калюжного. Ведущие сборные таких тихоходов не используют. Пример современного опорного полузащитника – это тот же бразилец из Шахтера Марлон Гомес», – сказал Федорчук.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.