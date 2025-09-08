Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 04:42 |
172
0

Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции

Олег Федорчук выделил Ивана Калюжного

08 сентября 2025, 04:42 |
172
0
Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции
УАФ. Иван Калюжный

Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук выбрал худшего игрока сборной Украины в матче против французов.

«По Калюжному было очень трудно играть с первых минут против команды такого уровня. Это абсолютно не его уровень. Мне кажется, что с этим футболистом уже немного заигрались. Да, Иван симпатичный игрок, который подкупает своей самоотдачей. Калюжный – лев из львов, но это не его прайд. Его прайд – это команды уровня прошлогодней Александрии или нынешнего Металлиста 1925, при всем уважении к этим клубам.

Полузащитник такого плана против столь быстрой команды, которая фактически и не принимает мяч в средней зоне, по сути и не нужен. На этой позиции нужен быстрый игрок, который помогал бы своим партнерам, сам умел играть на атаку, обострять. Но это не козыри Калюжного.

В современном футболе игроки типа покойного Гусина, Тимощука или Степаненко – это уже рудименты. То же самое касается и Калюжного. Ведущие сборные таких тихоходов не используют. Пример современного опорного полузащитника – это тот же бразилец из Шахтера Марлон Гомес», – сказал Федорчук.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Иван Калюжный Олег Федорчук
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
Футбол | 07 сентября 2025, 23:39 9
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию

Хет-трик Мерино помог «красной фурии» впервые в истории разгромить команду Монтеллы

Известна реакция Динамо на то, что Бражко сделал предложение Квитковой
Футбол | 08 сентября 2025, 02:50 0
Известна реакция Динамо на то, что Бражко сделал предложение Квитковой
Известна реакция Динамо на то, что Бражко сделал предложение Квитковой

Киевляне поздравили украинца

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.09.2025, 06:23
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 30
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем