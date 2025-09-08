Маркевич назвал футболиста, который сейчас необходим для сборной Украины
Тренер – об отсутствии Яремчука
Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич рассказал, повлияло ли отсутствие Романа Яремчука на игру сборной Украины в матче с французами.
– Яремчука сильно не хватало для усиления нападения?
– Конечно. У нас и так выбор не очень большой, а тут еще и выбыли такие футболисты из основного состава. Их точно не хватало.
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец готов к бою с Нганну
Тибо порекомендовал кандидатуру Франа Гонсалеса