Сборная УКРАИНЫ
Маркевич назвал футболиста, который сейчас необходим для сборной Украины

Тренер – об отсутствии Яремчука

Маркевич назвал футболиста, который сейчас необходим для сборной Украины
УАФ. Мирон Маркевич

Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич рассказал, повлияло ли отсутствие Романа Яремчука на игру сборной Украины в матче с французами.

– Яремчука сильно не хватало для усиления нападения?

– Конечно. У нас и так выбор не очень большой, а тут еще и выбыли такие футболисты из основного состава. Их точно не хватало.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

