Новак ДЖОКОВИЧ: «После второго сета у меня закончились силы»

US Open
06 сентября 2025, 10:34 |
Сербский теннисист дал несколько комментариев после поражения в полуфинале US Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале US Open от Карлоса Алькараса:

Оценка матча

«К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Думаю, в первых двух сетах я держался хорошо, но потом я сдал, а он продолжил в том же духе. Вот почему я чувствую себя похожим на Синнера: в матчах из пяти сетов мне трудно играть против них, особенно на этапах турниров Большого шлема, но я не сдамся и буду продолжать бороться. Я доволен своим уровнем, но физически это так, и я не могу это контролировать на данном этапе своей карьеры, несмотря на все мои усилия быть в хорошей форме».

Об Алькарасе и Синнере

«Эти два парня сейчас лучшие в мире. Мы должны к этому приспосабливаться, но у них очень хорошая команда и стратегия, о чем свидетельствуют их результаты. Неудивительно, что они достигают таких успехов, и будут продолжать совершенствоваться год за годом. Если я должен проиграть кому-то, то я хочу, чтобы это были они. Мне неприятно, что я не могу делать на корте все, что мог раньше, но это нормально и приходит с возрастом. Я по-прежнему наслаждаюсь соревнованиями, и сегодня я получил огромную поддержку от зрителей, поэтому я продолжаю играть, потому что мне это по-прежнему нравится, и любовь людей доходит до меня».

Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Во 2-м сете канадец задавил. Видеообзор
Теннисные доминаторы. Определена финальная пара US Open 2025 у мужчин
Синнер переиграл Оже-Альяссима и стал вторым финалистом US Open
Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025
Даниил Кирияка Источник: Punto de Break
