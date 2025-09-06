Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
06 сентября 2025, 09:37 |
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио объявил о подписании Виллиана. Тот нарушил свое слово

Бразилец обещал никогда не возвращаться на родину для игры в футбол

06 сентября 2025, 09:37 |
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио объявил о подписании Виллиана. Тот нарушил свое слово
gremio.net

Клуб бразильской Серии А «Гремио» официально объявил о подписании 37-летнего вингера Виллиана, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», а в Европе – за «Челси», «Арсенал», «Фулхэм» и «Олимпиакос».

В «Гремио» Виллиан перешел свободным агентом, оформив контракт до конца 2026 года.

Ранее СМИ писали, что клуб уже успел зарегистрировать своего новичка в Бразильской конфедерации футбола, благодаря чему о намерениях «Гремио» стало известно за несколько дней до официального подтверждения информации со стороны «бессмертных трехцветных».

Примечательно, что вернувшись в «Гремио», Виллиан нарушил даное ранее им же слово никогда больше не играть в Бразилии, связанное с угрозами, поступавшими в адрес его семьи от фанатов.

Алексей Сливченко
