Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание
Бразилия
03 сентября 2025, 16:19 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:20
735
0

37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание

Виллиан будет выступать за «Гремио»

03 сентября 2025, 16:19 | Обновлено 03 сентября 2025, 16:20
735
0
37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший звездный вингер «Шахтера» Виллиан продолжит профессиональную карьеру в Бразилии.

Сообщается, что 37-летний футболист достиг соглашения с «Гремио», и уже был включен в заявку этого клуба на сезон на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола, хотя «бессмертные трехцветные» еще не объявляли о подписании контракта с ветераном.

В «Гремио» Виллиан перебирается на правах свободного агента, в статусе которого находился с лета, когда покинул «Фулхэм» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Примечательно, что ранее Виллиан в интервью обещал никогда больше не возвращаться играть в футбол в Бразилию, выразив желание завершить карьеру в Европе или США. То обещание вингера было связано с тем, что ранее Виллиану приходилось обращаться в полицию из-за угроз, поступавших в адрес членов его семьи.

По теме:
Гасперини забраковал трех бразильцев Шахтера для покупки Ромой
ВИДЕО. Все голы Шахтера в августе
ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо
Виллиан Гремио Шахтер Донецк трансферы чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03 сентября 2025, 07:02 2
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03 сентября 2025, 15:20 14
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену

Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко

Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03.09.2025, 10:41
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
Футбол | 03.09.2025, 15:03
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди Хирн выбрал бойца, который повторит путь Усика и свергнет его с трона
Эдди Хирн выбрал бойца, который повторит путь Усика и свергнет его с трона
01.09.2025, 22:30 1
Бокс
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем