37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание

Бывший звездный вингер «Шахтера» Виллиан продолжит профессиональную карьеру в Бразилии.

Сообщается, что 37-летний футболист достиг соглашения с «Гремио», и уже был включен в заявку этого клуба на сезон на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола, хотя «бессмертные трехцветные» еще не объявляли о подписании контракта с ветераном.

В «Гремио» Виллиан перебирается на правах свободного агента, в статусе которого находился с лета, когда покинул «Фулхэм» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Примечательно, что ранее Виллиан в интервью обещал никогда больше не возвращаться играть в футбол в Бразилию, выразив желание завершить карьеру в Европе или США. То обещание вингера было связано с тем, что ранее Виллиану приходилось обращаться в полицию из-за угроз, поступавших в адрес членов его семьи.