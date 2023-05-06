Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию

Бывший вингер «Шахтера» Виллиан, ныне играющий в английской Премьер-лиге за «Фулхэм», заявил, что не имеет планов по возвращению в Бразилию для того, чтобы играть там в футбол на профессиональном уровне.

«Я больше никогда не хочу возвращаться в Бразилию. У меня была эта мысль еще до перехода в «Коринтианс». В итоге я все же вернулся в клуб, где начинал, потому что хотел сам, и клуб хотел этого тоже, но сейчас я уже думаю о том, чтобы продолжать выступления в Европе. Ныне я намерен завершить карьеру здесь, в Европе, Соединенных Штатах или где-либо еще. Если это может быть в Англии, это было бы прекрасно. Я намерен играть еще четыре или пять лет. Но мы никогда не знаем, что произойдет, потому что футбол многое меняет», - заявил Виллиан.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Виллиана 23 матча, 3 гола и 4 ассиста.

Напомним, ранее Виллиану приходилось обращаться в бразильскую полицию по поводу гроз, поступавших от фанатов в адрес его семьи. Вскоре после этого инцидента вингер решил покинуть родину и, очевидно, с тех пор не передумал когда-либо туда возвращаться.