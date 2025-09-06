Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер – второй по возрасту, кто выиграл 25 матчей на турнирах Grand Slam
US Open
06 сентября 2025, 03:10 | Обновлено 06 сентября 2025, 05:40
Лишь не один день меньше было Матсу Виландеру в 1988 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер продолжает писать собственную историю в мировом теннисе. Итальянец стал вторым самым молодым игроком за всю историю, которому удалось одержать 25 побед в сезоне на турнирах серии Большого шлема. Это событие произошло после его триумфа в четвертьфинале US Open 2025 над соотечественником Лоренцо Музетти.

В матче 1/4 финала Синнер уверенно разобрался с 10-й ракеткой мира Лоренцо Музетти, выиграв в трех сетах – 6:1, 6:4, 6:2. Победа вывела Янника в полуфинал американского мэйджора и стала для него 25-й на Грандслемах в этом сезоне.

2025 год уже стал самым успешным в карьере Синнера. Он принял участие во всех четырех мэйджорах: победил на Australian Open, выиграл титул на Уимблдоне, дошел до финала Ролан Гарроса, где в драматичном пятисетовом противостоянии уступил Карлосу Алькараcу, и сейчас борется за победу в Нью-Йорке.

На момент матча с Музетти Синнеру исполнилось 24 года и 8 дней – всего на день больше, чем было Матсу Виландеру, когда тот в 1988 году установил возрастной рекорд (24 года и 7 дней). Таким образом, Синнер уступил шведу в исторической статистике всего одни сутки.

В полуфинале US Open 2025 Синнер встретится с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Их противостояние состоится в ночь на 6 сентября.

Список самых молодых теннисистов, которые одерживали 25+ побед на турнирах Большого шлема в течение одного сезона:

  • Матс Виландер (Швеция) – 24 года 7 дней (1988)
  • Янник Синнер (Италия) – 24 года 8 дней (2025)
  • Рафаэль Надаль (Испания) – 24 года 88 дней (2010)
  • Новак Джокович (Сербия) – 24 года 99 дней (2011)
  • Роджер Федерер (Швейцария) – 25 лет 20 дней (2006)
Янник Синнер US Open 2025 статистика Матс Виландер Лоренцо Музетти
