Синнер – второй по возрасту, кто выиграл 25 матчей на турнирах Grand Slam

Первая ракетка мира Янник Синнер продолжает писать собственную историю в мировом теннисе. Итальянец стал вторым самым молодым игроком за всю историю, которому удалось одержать 25 побед в сезоне на турнирах серии Большого шлема. Это событие произошло после его триумфа в четвертьфинале US Open 2025 над соотечественником Лоренцо Музетти.

В матче 1/4 финала Синнер уверенно разобрался с 10-й ракеткой мира Лоренцо Музетти, выиграв в трех сетах – 6:1, 6:4, 6:2. Победа вывела Янника в полуфинал американского мэйджора и стала для него 25-й на Грандслемах в этом сезоне.

2025 год уже стал самым успешным в карьере Синнера. Он принял участие во всех четырех мэйджорах: победил на Australian Open, выиграл титул на Уимблдоне, дошел до финала Ролан Гарроса, где в драматичном пятисетовом противостоянии уступил Карлосу Алькараcу, и сейчас борется за победу в Нью-Йорке.

На момент матча с Музетти Синнеру исполнилось 24 года и 8 дней – всего на день больше, чем было Матсу Виландеру, когда тот в 1988 году установил возрастной рекорд (24 года и 7 дней). Таким образом, Синнер уступил шведу в исторической статистике всего одни сутки.

В полуфинале US Open 2025 Синнер встретится с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Их противостояние состоится в ночь на 6 сентября.

Список самых молодых теннисистов, которые одерживали 25+ побед на турнирах Большого шлема в течение одного сезона: