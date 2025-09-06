Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Вчера, 5 сентября, сборная Украины стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва уступили французам со счетом 0:2. Подвести итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший полузащитник национальной команды Сергей Ковалев.

– Сергей, каким будет ваше резюме по прошедшей игре?

– Все стандартно (улыбается). Сборная Франции владела территориальным преимуществом и благодаря этому добилась желаемого. Счет по игре. Наша команда пыталась насытить оборону во второй зоне и найти свой шанс в контригре. В первом тайме этого вообще не получалось. А после перерыва несколько моментов отличиться было, но не сложилось. Франция сильнее Украины и ничего с этим пока не поделаешь.

– Какие главные, на ваш взгляд, причины поражения «сине-желтых»?

– Я бы назвал две причины: индивидуальное мастерство и психологическая устойчивость. Сборная Франции ничего сверхъестественного не показала. Часто моменты создавались за счет индивидуальных действий Килиана Мбаппе, который и стал автором второго забитого мяча. Но какого-то явного превосходство у французов я не заметил. Мне показалось, что у футболистов сборной Украины была боязнь перед соперником, настолько робко мы выглядели в первом тайме. Хотя до игры чуть ли не все игроки говорили обратное.

– Разве французы сыграли на максимуме?

– Нет. Подопечным Дидье Дешама очень помог первый гол, забитый на девятой минуте. Этот мяч добавил им уверенности, было видно, что команда начала действовать более раскованно.

– Приходится искать хоть какой-то позитив в действиях сборной Украины. Если бы на 63-й минуте забил Илья Забарный, мы могли бы избежать поражения?

– Можно было. Парадокс, но, не имея преимущества, большого количества моментов, был хороший шанс отскочить. Об этом уже сказано-пересказано, что в поединках с сильными соперниками нужно очень внимательно относиться к голевым ситуациям, поскольку их много не будет. Однако разговоры так и остаются разговорами.

– Кого бы вы назвали лучшим игроком матча в двух командах?

– На мой взгляд, это Килиан Мбаппе. И не только потому, что он забил гол, нападающий был на виду, по сути, ни одна подготовленная атака французов не проходила без его участия.

– Свой гол Мбаппе забил, обыграв Забарного. Может ли, этот эпизод негативно повлиять на защитника «ПСЖ», за которым наверняка внимательно следили во Франции?

– Начнем с того, что в этом эпизоде не плохо сыграл украинский защитник, а классно – нападающий французов. Когда у Мбаппе есть пространство его очень сложно остановить. Поэтому я бы не критиковал Илью, который был одним из лучших в составе «сине-желтых». Хотя стоит отметить, что во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго.

– А в составе сборной Украины, кого бы вы назвали «Львом матча»?

– Сложно сказать. Но я бы, наверное, это звание отдал Алексею Гуцуляку. Показалось, что он был больше заряжен, чем кто-то другой из атакующих футболистов. Мне понравились его смелость и агрессия.

– Уже точно можно сказать, что нам предстоит сосредоточиться на борьбе за второе место в своей отборочной группе?

– Теперь уже да (улыбается). Если перед игрой с Францией какие-то иллюзии и были относительно победы в группе, то сейчас они испарились. Мы всегда перед началом какого-то турнира ставим для сборной Украины высокую планку, но нужно реально смотреть на вещи, понимая, что сейчас происходит в нашей стране. Наши команды уже долгое время домашние матчи проводят вне родных стен, а это отнимает большой процент удачного результата, тем более в соперничестве с такими командами, как Франция.