Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 07:30 |
3745
6

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»

06 сентября 2025, 07:30 |
3745
6
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
fff.fr. Килиан Мбаппе и Илья Забарный

Вчера, 5 сентября, сборная Украины стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва уступили французам со счетом 0:2. Подвести итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший полузащитник национальной команды Сергей Ковалев.

– Сергей, каким будет ваше резюме по прошедшей игре?
– Все стандартно (улыбается). Сборная Франции владела территориальным преимуществом и благодаря этому добилась желаемого. Счет по игре. Наша команда пыталась насытить оборону во второй зоне и найти свой шанс в контригре. В первом тайме этого вообще не получалось. А после перерыва несколько моментов отличиться было, но не сложилось. Франция сильнее Украины и ничего с этим пока не поделаешь.

– Какие главные, на ваш взгляд, причины поражения «сине-желтых»?
– Я бы назвал две причины: индивидуальное мастерство и психологическая устойчивость. Сборная Франции ничего сверхъестественного не показала. Часто моменты создавались за счет индивидуальных действий Килиана Мбаппе, который и стал автором второго забитого мяча. Но какого-то явного превосходство у французов я не заметил. Мне показалось, что у футболистов сборной Украины была боязнь перед соперником, настолько робко мы выглядели в первом тайме. Хотя до игры чуть ли не все игроки говорили обратное.

– Разве французы сыграли на максимуме?
– Нет. Подопечным Дидье Дешама очень помог первый гол, забитый на девятой минуте. Этот мяч добавил им уверенности, было видно, что команда начала действовать более раскованно.

– Приходится искать хоть какой-то позитив в действиях сборной Украины. Если бы на 63-й минуте забил Илья Забарный, мы могли бы избежать поражения?
– Можно было. Парадокс, но, не имея преимущества, большого количества моментов, был хороший шанс отскочить. Об этом уже сказано-пересказано, что в поединках с сильными соперниками нужно очень внимательно относиться к голевым ситуациям, поскольку их много не будет. Однако разговоры так и остаются разговорами.

– Кого бы вы назвали лучшим игроком матча в двух командах?
– На мой взгляд, это Килиан Мбаппе. И не только потому, что он забил гол, нападающий был на виду, по сути, ни одна подготовленная атака французов не проходила без его участия.

– Свой гол Мбаппе забил, обыграв Забарного. Может ли, этот эпизод негативно повлиять на защитника «ПСЖ», за которым наверняка внимательно следили во Франции?
– Начнем с того, что в этом эпизоде не плохо сыграл украинский защитник, а классно – нападающий французов. Когда у Мбаппе есть пространство его очень сложно остановить. Поэтому я бы не критиковал Илью, который был одним из лучших в составе «сине-желтых». Хотя стоит отметить, что во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго.

– А в составе сборной Украины, кого бы вы назвали «Львом матча»?
– Сложно сказать. Но я бы, наверное, это звание отдал Алексею Гуцуляку. Показалось, что он был больше заряжен, чем кто-то другой из атакующих футболистов. Мне понравились его смелость и агрессия.

– Уже точно можно сказать, что нам предстоит сосредоточиться на борьбе за второе место в своей отборочной группе?
– Теперь уже да (улыбается). Если перед игрой с Францией какие-то иллюзии и были относительно победы в группе, то сейчас они испарились. Мы всегда перед началом какого-то турнира ставим для сборной Украины высокую планку, но нужно реально смотреть на вещи, понимая, что сейчас происходит в нашей стране. Наши команды уже долгое время домашние матчи проводят вне родных стен, а это отнимает большой процент удачного результата, тем более в соперничестве с такими командами, как Франция.

По теме:
Дешам пояснив перемогу збірної Франції над Україною у відборі до ЧС-2026
ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
ФОТО. Волошин, Очеретько и Бондаренко дебютировали за сборную Украины
Сергей Ковалев (футболист) сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Дидье Дешам Сергей Ребров Килиан Мбаппе Илья Забарный Алексей Гуцуляк статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 36
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Теннис | 06 сентября 2025, 00:45 6
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025

Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке

«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Футбол | 05.09.2025, 15:32
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
assa and
Клас французів значно вище, але за рахунок повної концентрації, збереження компактності  та недопущення вільних зон можна було відскочити. А також реалізація моментів як завжди ахілесова наша біда.
Ответить
0
easterly
А хто це?
Ответить
0
u6464u
що там смакувати ,Забарний зіграв не як захисник  в  як останній телепень, з такою грою поліровщик лавки, зате ж в ПСЖ , десь такий самий із Реала уже в Мадридці , горе футбольори.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем